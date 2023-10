College Football Viewing Guide/Game Threads: Week 9

The hunt continues for the next great Jets draft class starts now! As of right now, I see these positions as positions of need as far as starters or depth. QB, T, WR, G, IDL, S, EDGE, TE ...

* Prospects who have caught my eye

# Game of the week

Florida State Vs. Wake Forest, 12:00 PM/EST, ABC

Florida State

*QB, Jordan Travis, #13

T, Robert Scott, #52

T, Bless Harris, #58

*WR, Johnny Wilson, #14

*WR, Keon Coleman, #4

IOL, Casey Roddick, #70

IOL, Maurice Smith, #53

IOL. Darius Washington, #76

*IDL, Fabien Lovett, #0

LB, Kalen DeLoach, #4

*TE, Jaheim Bell, #6

*EDGE, Jared Verse, #5

Wake Forest

T, DeVonte Gordon, #62

WR, Jahmal Banks, #80

IOL, Michael Jurgens, #55

S, Malik Mustapha, #3

S, Chelen Garnes, #9

LB, Jacob Roberts, #40

EDGE, Jasheen Davis, #30

EDGE, Kendron Wayman, #5

Houston Vs. Kansas State, 12:00 PM/EST, ESPN2

Houston

*T, Patrick Paul, #76

WR, Samuel Brown, #4

WR, Joseph Manjack, #0

EDGE, Nelson Ceaser, #9

Kansas State

*OL, Cooper Beebe, #50

T, KT Leveston, #70

WR, Phillip Brooks, #8

WR, RJ Garcia, #3

LB, Daniel Green, #22

LB, Austin Moore, #41

TE, Ben Sinnott, #34

EDGE, Brendan Mott, #38

EDGE, Khalid Duke, #29

Oklahoma Vs. Kansas, 12:00 PM/EST, ESPNU

Oklahoma

*QB, Dillon Gabriel, #8

*T, Tyler Guyton, #60

T, Walter Rouse, #75

WR, Andrel Anthony, #5

WR, Drake Stoops, #12

S, Key Lawrence, #12

LB, Danny Stutsman, #28

EDGE, Ethan Downs, #40

Kansas

QB, Jalon Daniels, #6

*T, Dominick Puni, #67

T, Bryce Cabeldue, #77

WR, Lawrence Arnold, #2

WR, Luke Grimm, #11

IOL, Michael Ford, #54

S, Kenny Logan, #1

S, Marvin Grant, #4

TE, Mason Fairchild, #89

West Virginia Vs. UCF, 12:00 PM/EST, FS1

West Virginia

*T, Wyatt Milum, #64

T, Doug Nester, #72

WR, Devin Carter, #5

*IOL, Zach Frazier, #54

*S, Aubrey Burks, #2

EDGE, Sean Martin, #91

TE, Kole Taylor, #87

UCF

QB, John Rhys Plumlee, #10

WR, Kobe Hudson, #2

WR, Javon Baker, #1

*IDL, Lee Hunter, #2

EDGE, Josh Celiscar, #88

EDGE, Tre’Mon Morris-Brash, #3

Clemson Vs. North Carolina State, 2:00 PM/EST, CW

Clemson

T, Tristan Leigh, #70

*IDL, Tyler Davis, #13

*IDL, Ruke Orhorhoro, #33

IDL, Payton Page, #55

WR, Beaux Collins, #80

*S, Andrew Mukuba, #1

IOL, Marcus Tate, #74

*LB, Jeremiah Trotter, #54

*LB, Barrett Carter, #0

TE, Jake Briningstool, #9

EDGE, Xavier Thomas, #3

North Carolina

*QB, Drake Maye, #10

WR, Devontez Walker, #9

*LB, Cedric Gray, #33

LB, Power Echols, #23

IOL, Willie Lampkin, #53

*TE, Bryson Nesbit, #18

EDGE, Kaimon Rucker, #25

EDGE, Amari Gainer, #3

BYU Vs. Texas, 3:30 PM/EST, ABC

BYU

QB, Kedon Slovis, #10

*T, Kingsley Suamataia, #78

WR, Darius Lassiter, #5

IDL, Jackson Cravens, #91

TE, Isaac Rex, #83

EDGE, Tyler Batty, #92

Texas

*QB, Quinn Ewers, #3

*WR, Xavier Worthy, #1

*WR, Isaiah Neyor, #9

*WR, Adonai Mitchell, #5

*IDL, T’Vondre Sweat, #93

*S, Jalen Catalon, #11

*LB, Jaylan Ford, #41

*TE, Ja’Tavion Sanders, #0

EDGE, Barryn Sorrell, #88

Duke Vs. Louisville, 3:30 PM/EST, ESPN

Duke

*QB, Riley Leonard, #13

*T, Graham Barton, #62

*IDL, DeWayne Carter, #90

WR, Jalon Calhoun, #5

WR, Jordan Moore, #8

S, Jaylen Stinson, #2

DB, Brandon Johnson, #3

EDGE, R.J. Oben, #94

Louisville

*WR, Jamari Thrash, #1

IOL, Michael Gonzalez, #68

IOL, Bryan Hudson, #61

S, Devin Neal, #27

*DB, Jarvis Brownlee, #2

LB, TJ Quinn, #34

*EDGE, Ashton Gillotte, #9

EDGE, Stephen Herron, #14

Mississippi State Vs. Auburn, 3:30 PM/EST, SECN

Mississippi State

WR, Lideatrick Griffin, #5

WR, Jo’quavious Marks, #7

*S, Shawn Preston, #7

S, Corey Ellington, #10

S, Marcus Banks, #1

LB, Jett Johnson, #44

LB, Nathaniel Watson, #14

Auburn

QB, Payton Thorne, #1

IDL, Marcus Harris, #50

S, Jaylin Simpson, #36

S, Zion Puckett, #10

LB, Eugene Asante, #9

TE, Rivaldo Fairweather, #13

##Oregon Vs. Utah, 3:30 PM/EST, FOX##

Oregon

*QB, Bo Nix, #10

*T, Ajani Cornelius, #65

*WR, Troy Franklin, #11

S, Evan Williams, #33

S, Steve Stephens, #7

*DL, Brandon Dorlus, #3

IDL, Keyon Ware-Hudson, #95

IOL, Jackson Powers-Johnson, #58

EDGE, Jordan Burch, #1

Utah

QB, Cameron Rising, #7 - Hurt

T, Sataoa Laumea, #78

*S, Cole Bishop, #8

LB, Ethan Calvert, #0

*TE, Brant Kuithe, #80

Georgia Vs. Florida, 3:30 PM/EST, NBC

Georgia

QB, Brock Vandagriff, #12

*T, Amarius Mims, #65

WR, Dominic Lovett, #6

WR, Rara Thomas, #5

IDL, Nazir Stackhouse, #78

*IOL, Sedrick Van Pran, #77

IOL, Tate Ratledge, #69

*TE, Brock Bowers, #19

S, Javon Bullard, #22

LB, Jamon Dumas-Johnson, #10

LB, Smael Mondon, #2

Florida

T, Kamryn Waites, #75

WR, Ricky Pearsall, #1

WR, Eugene Wilson, #3

*IOL, Micah Mazzccua, #54

IOL, Kingsley Eguakun, #65

LB, Scooby Williams, #17

*EDGE, Princely Umanmielen, #33

TE, Keon Zipperer, #9

Tennessee Vs. Kentucky, 7:00 PM/EST, ESPN

Tennessee

*QB, Joe Milton, #7

T, Gerald Mincey, #54

T, John Campbell, #74

WR, Bru McCoy, #15

IOL, Javontez Spraggins, #76

IOL, Andrej Karic, #70

TE, McCallan Castles, #34

Kentucky

QB, Devin Leary, #13

WR, Tayvion Robinson, #9

DB, Andru Phillips, #23

S, Jalen Geiger, #4

Colorado Vs. UCLA, 7:30 PM/EST, ABC

Colorado

*QB, Shedeur Sanders, #2

*T, Gerad Christian-Lichtenhan, #69

T, Savion Washington, #78

WR, Xavier Weaver, #10

S, Trevor Woods, #43

UCLA

T, Garrett DiGiorgio, #72

IOL, Spencer Holstege, #74

IOL, Duke Clemens, #62

DB, Alex Johnson, #36

LB, Darius Muasau, #53

*EDGE, Laiatu Latu, #15

EDGE, Gabriel Murphy, #11

Ohio State Vs. Wisconsin, 7:30 PM/EST, NBC

Ohio State

*T, Josh Fryar, #70

*WR, Marvin Harrison, #18

*WR, Emeka Egbuka, #2

*IDL, Tyleik Williams, #91

*IDL, Michael Hall, #51

*IOL, Donovan Jackson, #74

IOL, Matthew Jones, #55

*LB, Tommy Eichenberg, #35

LB, Steele Chambers, #22

*S, Lathan Ransom, #8

*S, Josh Proctor, #41

S, Ja’Had Carter, #14

*TE, Cade Stover, #8

*EDGE, JT Tuimoloau, #44

EDGE, Jack Sawyer, #33

Wisconsin

*T, Jack Nelson, #79

T, Riley Mahlman, #71

S, Hunter Wohler, #24

IDL, James Thompson, #90

LB, Maema Njongmeta, #55

EDGE, Darryl Peterson, #17

Oregon State Vs. Arizona, 10:30 PM/EST, ESPN

Oregon State

QB, DJ Uiagalelei, #5

*T, Joshua Gray, #67

*T, Taliese Fuaga, #75

WR, Silas Bolden, #7

WR, Anthony Gould, #2

IOL, Tanner Miller, #61

IOL, Jake Levengood, #70

IOL, Heneli Bloomfield, #58

S, Akili Arnold, #0

S, Kitan Oladapo, #28

Arizona

*T, Jordan Morgan, #77

*WR, Jacob Cowing, #2

IOL, Josh Baker, #75

S, Treydan Stukes, #2

TE, Tanner McLachlan, #84

EDGE, Taylor Upshaw, #11