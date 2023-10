College Football Viewing Guide/Game Threads: Week 7

The hunt continues for the next great Jets draft class starts now! As of right now, I see these positions as positions of need as far as starters or depth. QB, T, WR, G, IDL, S, EDGE, TE ...

* Prospects who have caught my eye

# Game of the week

Arkansas Vs. Alabama, 12:00 PM/EST, ESPN

Arkansas

*QB, KJ Jefferson, #1

*WR, Andrew Armstrong, #2

WR, Isaac TeSlaa, #4

IDL, Keivie Rose, #93

*IOL, Beaux Limmer, #55

S, Jayden Johnson, #8

S, Hudson Clark, #17

S, Alfahiym Walcott, #13

LB, Jaheim Thomas, #28

EDGE, Landon Jackson, #40

Alabama

QB, Jalen Milroe, #4

*T, JC Latham, #65

WR, Jermaine Burton, #3

WR, Ja’Corey Brooks, #7

IOL, Darrian Dalcourt, #71

*S, Malachi Moore, #13

*LB, Deontae Lawson, #32

TE, CJ Dippre, #81

*EDGE, Dallas Turner, #15

EDGE, Chris Braswell, #41

EDGE, Justin Eboigbe, #92

Syracuse Vs. Florida State, 12:00 PM/EST, ABC

Syracuse

QB, Garrett Shrader, #6

WR, Damien Alford, #5

S, Justin Barron, #8

*S, Alijah Clark, #5

LB, Marlowe Wax, #2

Florida State

*QB, Jordan Travis, #13

T, Robert Scott, #52

T, Bless Harris, #58

*WR, Johnny Wilson, #14

*WR, Keon Coleman, #4

IOL, Casey Roddick, #70

IOL, Maurice Smith, #53

IOL. Darius Washington, #76

*IDL, Fabien Lovett, #0

LB, Kalen DeLoach, #4

*TE, Jaheim Bell, #6

*EDGE, Jared Verse, #5

California Vs. Utah, 12:00 PM/EST, PACN

California

WR, Jeremiah Hunter, #5

WR, Taj Davis, #9

IDL, Brett Johnson, #90

IOL,Brian Driscoll, #60

LB, Jackson Sirmon, #8

EDGE, Xavier Carlton, #44

EDGE, Myles Jernigan, #33

Utah

QB, Cameron Rising, #7 - Hurt

T, Sataoa Laumea, #78

*S, Cole Bishop, #8

LB, Ethan Calvert, #0

*TE, Brant Kuithe, #80

BYU Vs. TCU, 3:30 PM/EST, ESPN

BYU

QB, Kedon Slovis, #10

*T, Kingsley Suamataia, #78

WR, Darius Lassiter, #5

IDL, Jackson Cravens, #91

TE, Isaac Rex, #83

EDGE, Tyler Batty, #92

TCU

T, Brandon Coleman, #77

T, Tommy Brockermeyer, #79

WR, JoJo Earle, #11

WR, JP Richardson, #7

WR, Warren Thompson, #84

IOL, Willis Patrick, #73

IOL, John Lanz, #53

TE, Jared Wiley, #19

Florida Vs. South Carolina, 3:30 PM/EST, SECN

Florida

T, Kamryn Waites, #75

WR, Ricky Pearsall, #1

WR, Eugene Wilson, #3

*IOL, Micah Mazzccua, #54

IOL, Kingsley Eguakun, #65

LB, Scooby Williams, #17

*EDGE, Princely Umanmielen, #33

TE, Keon Zipperer, #9

South Carolina

QB, Spencer Rattler, #7

IDL, Tonka Hemingway, #91

*WR, Antwane Wells, #3

*WR, Xavier Legette, #17

LB, Debo Williams, #0

*IOL, Willie Lampkin, #53

TE, Trey Knox, #1

EDGE, Jordan Strachan, #7

Kansas Vs. Oklahoma State, 3:30 PM/EST, FS1

Kansas

QB, Jalon Daniels, #6

*T, Dominick Puni, #67

T, Bryce Cabeldue, #77

WR, Lawrence Arnold, #2

WR, Luke Grimm, #11

IOL, Michael Ford, #54

S, Kenny Logan, #1

S, Marvin Grant, #4

TE, Mason Fairchild, #89

Oklahoma State

T, Dalton Cooper, #71

WR, Jaden Bray, #5

LB, Collin Oliver, #30

EDGE, Anthony Goodlow, #94

##Oregon Vs. Washington, 3:30 PM/EST, ABC##

Oregon

*QB, Bo Nix, #10

*T, Ajani Cornelius, #65

*WR, Troy Franklin, #11

S, Evan Williams, #33

S, Steve Stephens, #7

*DL, Brandon Dorlus, #3

IDL, Keyon Ware-Hudson, #95

IOL, Jackson Powers-Johnson, #58

EDGE, Jordan Burch, #1

Washington

*QB, Michael Penix, #9

T, Troy Fautanu, #55

T, Roger Rosengarten, #73

*WR, Rome Odunze, #1

*WR, Jalen McMillan, #11

IDL, Tuli Letuligasenoa, #91

S, Kamren Fabiculanan, #13

LB, Edefuan Ulofoshio, #5

TE, Jack Westover, #37

*EDGE, Bralen Trice, #8

EDGE, Zion Tupuola-Fetui, #4

Texas A&M Vs. Tennessee, 3:30 PM/EST, CBS

Texas A&M

WR, Moose Muhammad, #7

WR, Ainias Smith, #0

S, Demani Richardson, #26

LB, Edgerrin Cooper, #45

*IOL, Bryce Foster, #61

IOL, Layden Robinson, #64

EDGE, Shemar Turner, #5

Tennessee

*QB, Joe Milton, #7

T, Gerald Mincey, #54

T, John Campbell, #74

WR, Bru McCoy, #15

IOL, Javontez Spraggins, #76

IOL, Andrej Karic, #70

TE, McCallan Castles, #34

Iowa Vs. Wisconsin, 4:00 PM/EST, FOX

Iowa

*T, Connor Colby, #77

LB, Nick Jackson, #10

LB, Jay Higgins, #34

IDL, Logan Lee, #85

*DB, Cooper DeJean, #3

DB, Sebastian Castro, #29

*S, Quinn Schulte, #30

TE, Erick All, #83

EDGE, Joe Evans, #13

EDGE, Deontae Craig, #45

Wisconsin

*T, Jack Nelson, #79

T, Riley Mahlman, #71

S, Hunter Wohler, #24

IDL, James Thompson, #90

LB, Maema Njongmeta, #55

EDGE, Darryl Peterson, #17

Arizona Vs. Washington State, 7:00 PM/EST, PACN

Arizona

*T, Jordan Morgan, #77

*WR, Jacob Cowing, #2

IOL, Josh Baker, #75

S, Treydan Stukes, #2

TE, Tanner McLachlan, #84

EDGE, Taylor Upshaw, #11

Washington State

QB, Cameron Ward, #1

WR, Lincoln Victor, #5

S, Jaden Hicks, #25

EDGE, Ron Stone, #10

EDGE, Brennan Jackson, #80

Auburn Vs. LSU, 7:00 PM/EST, ESPN

Auburn

QB, Payton Thorne, #1

IDL, Marcus Harris, #50

S, Jaylin Simpson, #36

S, Zion Puckett, #10

LB, Eugene Asante, #9

TE, Rivaldo Fairweather, #13

LSU

*QB, Jayden Daniels, #5

*WR, Malik Nabers, #8

WR, Brian Thomas, #11

*IDL, Maason Smith, #0

IDL, Jordan Jefferson, #99

*IDL, Mekhi Wingo, #18

LB, Omar Speights, #1

OL, Garrett Dellinger, #72

EDGE, Sai’vion Jones, #35

Miami Vs. North Carolina, 7:30 PM/EST, ABC

Miami

QB, Tyler Van Dyke, #9

T, Jalen Rivers, #64

WR, Xavier Restrepo, #7

WR, Jacolby George, #3

*IDL, Leonard Taylor III, #56

*IOL, Matt Lee, #55

*S, James Williams, #20

*S, Kamren Kinchens, #5

LB, Francisco Mauigoa, #51

*EDGE, Akheem Mesidor, #3

North Carolina

*QB, Drake Maye, #10

WR, Devontez Walker, #9

*LB, Cedric Gray, #33

LB, Power Echols, #23

IOL, Willie Lampkin, #53

*TE, Bryson Nesbit, #18

EDGE, Kaimon Rucker, #25

EDGE, Amari Gainer, #3

Missouri Vs. Kentucky, 7:30 PM/EST, SECN

Missouri

*T, Javon Foster, #76

IDL, Darius Robinson, #6

LB, Ty’Ron Hopper, #8

LB, Chuck Hicks, #30

IOL, Xavier Delgado, #72

IOL, Connor Tollison, #55

*EDGE, Johnny Walker, #15

Kentucky

QB, Devin Leary, #13

WR, Tayvion Robinson, #9

DB, Andru Phillips, #23

S, Jalen Geiger, #4

USC Vs. Notre Dame, 7:30 PM/EST, ABC

USC

*QB, Caleb Williams, #13

*T, Jonah Monheim, #79

T, Michael Tarquin, #71

WR, Dorian Singer, #15

*WR, Tahj Washington, #16

*WR, Brenden Rice, #2

WR, Mario Williams, #4

*IOL, Justin Dedich, #57

*S, Calen Bullock, #7

LB, Eric Gentry, #18

LB, Mason Cobb, #13

EDGE, Solomon Byrd, #51

EDGE, Jamil Muhammad, #10

Notre Dame

*QB, Sam Hartman, #10

* T, Joe Alt, #76

*T, Blake Fisher, #54

*IDL, Howard Cross, #56

IDL, Rylie Mills, #99

*LB, Marist Liufau, #8

LB, Jack Kiser, #24

*LB, JD Bertrand,#27

*TE, Mitchell Evans, #88

North Carolina State Vs.Duke, 8:00 PM/EST, ACCN

North Carolina State

*T, Anthony Belton, #74

S, Robert Kennedy, #8

LB, Payton Wilson, #11

EDGE, Davin Vann, #1

Duke

*QB, Riley Leonard, #13 - Hurt

*T, Graham Barton, #62

*IDL, DeWayne Carter, #90

WR, Jalon Calhoun, #5

WR, Jordan Moore, #8

S, Jaylen Stinson, #2

DB, Brandon Johnson, #3

EDGE, R.J. Oben, #94

UCLA Vs. Oregon State, 8:00 PM/EST, FOX

UCLA

T, Garrett DiGiorgio, #72

IOL, Spencer Holstege, #74

IOL, Duke Clemens, #62

DB, Alex Johnson, #36

LB, Darius Muasau, #53

*EDGE, Laiatu Latu, #15

EDGE, Gabriel Murphy, #11

Oregon State

QB, DJ Uiagalelei, #5

*T, Joshua Gray, #67

*T, Taliese Fuaga, #75

WR, Silas Bolden, #7

WR, Anthony Gould, #2

IOL, Tanner Miller, #61

IOL, Jake Levengood, #70

IOL, Heneli Bloomfield, #58

S, Akili Arnold, #0

S, Kitan Oladapo, #28