College Football Viewing Guide/Game Threads: Week 6

The hunt continues for the next great Jets draft class starts now! As of right now, I see these positions as positions of need as far as starters or depth. QB, T, WR, G, IDL, S, EDGE, TE ...

* Prospects who have caught my eye

LSU Vs. Missouri, 12:00 PM/EST, ESPN

LSU

*QB, Jayden Daniels, #5

*WR, Malik Nabers, #8

WR, Brian Thomas, #11

*IDL, Maason Smith, #0

IDL, Jordan Jefferson, #99

*IDL, Mekhi Wingo, #18

LB, Omar Speights, #1

OL, Garrett Dellinger, #72

EDGE, Sai’vion Jones, #35

Missouri

*T, Javon Foster, #76

IDL, Darius Robinson, #6

LB, Ty’Ron Hopper, #8

LB, Chuck Hicks, #30

IOL, Xavier Delgado, #72

IOL, Connor Tollison, #55

*EDGE, Johnny Walker, #15

Maryland Vs. Ohio State, 12:00 PM/EST, FOX

Maryland

QB, Taulia Tagovailoa, #3

*T, Delmar Glaze, #74

IOL, Corey Bullock, #51

IOL, Aric Harris, #66

WR, Jeshaun Jones, #6

S, Glendon Miller, #13

S, Beau Brade, #2

EDGE, Quashon Fuller, #5

EDGE, Donnell Brown, #19

HB, Corey Dyches, #2

Ohio State

*T, Josh Fryar, #70

*WR, Marvin Harrison, #18

*WR, Emeka Egbuka, #2

*IDL, Tyleik Williams, #91

*IDL, Michael Hall, #51

*IOL, Donovan Jackson, #74

IOL, Matthew Jones, #55

*LB, Tommy Eichenberg, #35

LB, Steele Chambers, #22

*S, Lathan Ransom, #8

*S, Josh Proctor, #41

S, Ja’Had Carter, #14

*TE, Cade Stover, #8

*EDGE, JT Tuimoloau, #44

EDGE, Jack Sawyer, #33

Oklahoma Vs. Texas, 12:00 PM/EST, ABC

Oklahoma

QB, Dillon Gabriel, #8

*T, Tyler Guyton, #60

T, Walter Rouse, #75

WR, Andrel Anthony, #5

WR, Drake Stoops, #12

S, Key Lawrence, #12

LB, Danny Stutsman, #28

EDGE, Ethan Downs, #40

Texas

*QB, Quinn Ewers, #3

*WR, Xavier Worthy, #1

*WR, Isaiah Neyor, #9

*WR, Adonai Mitchell, #5

*IDL, T’Vondre Sweat, #93

*S, Jalen Catalon, #11

*LB, Jaylan Ford, #41

*TE, Ja’Tavion Sanders, #0

EDGE, Barryn Sorrell, #88

Alabama Vs. Texas A&M, 3:30 PM/EST, CBS

Alabama

QB, Jalen Milroe, #4

*T, JC Latham, #65

WR, Jermaine Burton, #3

WR, Ja’Corey Brooks, #7

IOL, Darrian Dalcourt, #71

*S, Malachi Moore, #13

*LB, Deontae Lawson, #32

TE, CJ Dippre, #81

*EDGE, Dallas Turner, #15

EDGE, Chris Braswell, #41

EDGE, Justin Eboigbe, #92

Texas A&M

WR, Moose Muhammad, #7

WR, Ainias Smith, #0

S, Demani Richardson, #26

LB, Edgerrin Cooper, #45

*IOL, Bryce Foster, #61

IOL, Layden Robinson, #64

EDGE, Shemar Turner, #5

Syracuse Vs. North Carolina, 3:30 PM/EST, ESPN

Syracuse

QB, Garrett Shrader, #6

WR, Damien Alford, #5

S, Justin Barron, #8

*S, Alijah Clark, #5

LB, Marlowe Wax, #2

North Carolina

*QB, Drake Maye, #10

WR, Devontez Walker, #9

*LB, Cedric Gray, #33

LB, Power Echols, #23

IOL, Willie Lampkin, #53

*TE, Bryson Nesbit, #18

EDGE, Kaimon Rucker, #25

EDGE, Amari Gainer, #3

UCF Vs Kansas, 4:00 PM/EST, Fox

UCF

QB, John Rhys Plumlee, #10

WR, Kobe Hudson, #2

WR, Javon Baker, #1

*IDL, Lee Hunter, #2

EDGE, Josh Celiscar, #88

EDGE, Tre’Mon Morris-Brash, #3

Kansas

QB, Jalon Daniels, #6

*T, Dominick Puni, #67

T, Bryce Cabeldue, #77

WR, Lawrence Arnold, #2

WR, Luke Grimm, #11

IOL, Michael Ford, #54

S, Kenny Logan, #1

S, Marvin Grant, #4

TE, Mason Fairchild, #89

Kentucky Vs. Georgia, 7:00 PM/EST, ESPN

Kentucky

QB, Devin Leary, #13

WR, Tayvion Robinson, #9

DB, Andru Phillips, #23

S, Jalen Geiger, #4

Georgia

QB, Brock Vandagriff, #12

*T, Amarius Mims, #65

WR, Dominic Lovett, #6

WR, Rara Thomas, #5

IDL, Nazir Stackhouse, #78

*IOL, Sedrick Van Pran, #77

IOL, Tate Ratledge, #69

*TE, Brock Bowers, #19

S, Javon Bullard, #22

LB, Jamon Dumas-Johnson, #10

LB, Smael Mondon, #2

Arkansas Vs. Ole Miss, 7:30 PM/EST, SECN

Arkansas

*QB, KJ Jefferson, #1

*WR, Andrew Armstrong, #2

WR, Isaac TeSlaa, #4

IDL, Keivie Rose, #93

*IOL, Beaux Limmer, #55

S, Jayden Johnson, #8

S, Hudson Clark, #17

S, Alfahiym Walcott, #13

LB, Jaheim Thomas, #28

EDGE, Landon Jackson, #40

Ole Miss

QB, Jaxson Dart, #2

S, John Saunders, #5

*S, Daijahn Anthony, #3

*WR, Jordan Watkins, #11

LB, Ashanti Cistrunk, #36

DL, Jared Ivey, #15

TE, Michael Trigg, #0

EDGE, Cedric Johnson, #2

Michigan Vs. Minnesota, 7:30 PM/EST, NBC

Michigan

*QB, J.J. McCarthy, #9

*T, Karsen Barnhart, #52

T, LaDarius Henderson, #73

*WR, Roman Wilson, #1

WR, Cornelius Johnson, #6

*S, Rod Moore, #9 - Hurt

S/CB, Mike Sainristil, #0

IOL, Drake Nugent, #60

*IOL, Zak Zinter, 65

IDL, Kris Jenkins, #94

*LB, Junior Colson, #25

EDGE, Jaylen Harrell, #32

Minnesota

T, Aireontae Ersery, #69

IDL, Kyler Baugh, #93

*WR, Corey Crooms, #4

*S, Tyler Nubin, #27

LB, Ryan Selig, #33

IOL, Nathan Boe, #66

*TE, Brevyn Spann-Ford, #88

EDGE, Jah Joyner, #17

Notre Dame Vs. Louisville, 7:30 PM/EST, ABC

Notre Dame

*QB, Sam Hartman, #10

* T, Joe Alt, #76

*T, Blake Fisher, #54

*IDL, Howard Cross, #56

IDL, Rylie Mills, #99

*LB, Marist Liufau, #8

LB, Jack Kiser, #24

*LB, JD Bertrand,#27

*TE, Mitchell Evans, #88

Louisville

*WR, Jamari Thrash, #1

IOL, Michael Gonzalez, #68

IOL, Bryan Hudson, #61

S, Devin Neal, #27

*DB, Jarvis Brownlee, #2

LB, TJ Quinn, #34

*EDGE, Ashton Gillotte, #9

EDGE, Stephen Herron, #14

Arizona Vs. USC, 10:30 PM/EST, ESPN

Arizona

*T, Jordan Morgan, #77

*WR, Jacob Cowing, #2

IOL, Josh Baker, #75

S, Treydan Stukes, #2

TE, Tanner McLachlan, #84

EDGE, Taylor Upshaw, #11

USC

*QB, Caleb Williams, #13

*T, Jonah Monheim, #79

T, Michael Tarquin, #71

WR, Dorian Singer, #15

*WR, Tahj Washington, #16

*WR, Brenden Rice, #2

WR, Mario Williams, #4

*IOL, Justin Dedich, #57

*S, Calen Bullock, #7

LB, Eric Gentry, #18

LB, Mason Cobb, #13

EDGE, Solomon Byrd, #51

EDGE, Jamil Muhammad, #10