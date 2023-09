College Football Viewing Guide/Game Threads: Week 5

The hunt continues for the next great Jets draft class starts now! As of right now, I see these positions as positions of need as far as starters or depth. QB, T, WR, G, IDL, S, EDGE, TE ...

* Prospects who have caught my eye

Syracuse Vs. Clemson, 12:00 PM/EST, ABC

Syracuse

QB, Garrett Shrader, #6

WR, Damien Alford, #5

S, Justin Barron, #8

S, Alijah Clark, #5

LB, Marlowe Wax, #2

Clemson

T, Tristan Leigh, #70

*IDL, Tyler Davis, #13

*IDL, Ruke Orhorhoro, #33

IDL, Payton Page, #55

WR, Beaux Collins, #80

*S, Andrew Mukuba, #1

IOL, Marcus Tate, #74

*LB, Jeremiah Trotter, #54

*LB, Barrett Carter, #0

TE, Jake Briningstool, #9

EDGE, Xavier Thomas, #3

Florida Vs. Kentucky, 12:00 PM/EST, ESPN

Florida

T, Kamryn Waites, #75

WR, Ricky Pearsall, #1

WR, Eugene Wilson, #3

*IOL, Micah Mazzccua, #54

IOL, Kingsley Eguakun, #65

LB, Scooby Williams, #17

*EDGE, Princely Umanmielen, #33

TE, Keon Zipperer, #9

Kentucky

QB, Devin Leary, #13

WR, Tayvion Robinson, #9

DB, Andru Phillips, #23

S, Jalen Geiger, #4

Texas A&M Vs. Arkansas, 12:00 PM/EST, SECN

Texas A&M

WR, Moose Muhammad, #7

WR, Ainias Smith, #0

S, Demani Richardson, #26

LB, Edgerrin Cooper, #45

*IOL, Bryce Foster, #61

IOL, Layden Robinson, #64

EDGE, Shemar Turner, #5

Arkansas

*QB, KJ Jefferson, #1

WR, Andrew Armstrong, #2

WR, Isaac TeSlaa, #4

IDL, Keivie Rose, #93

*IOL, Beaux Limmer, #55

S, Jayden Johnson, #8

S, Hudson Clark, #17

S, Alfahiym Walcott, #13

LB, Jaheim Thomas, #28

EDGE, Landon Jackson, #40

USC Vs. Colorado, 12:00 PM/EST, FOX

USC

*QB, Caleb Williams, #13

*T, Jonah Monheim, #79

T, Michael Tarquin, #71

WR, Dorian Singer, #15

*WR, Tahj Washington, #16

*WR, Brenden Rice, #2

WR, Mario Williams, #4

*IOL, Justin Dedich, #57

*S, Calen Bullock, #7

LB, Eric Gentry, #18

LB, Mason Cobb, #13

EDGE, Solomon Byrd, #51

EDGE, Jamil Muhammad, #10

Colorado

*QB, Shedeur Sanders, #2

*T, Gerad Christian-Lichtenhan, #69

T, Savion Washington, #78

WR, Xavier Weaver, #10

S, Trevor Woods, #43

Kansas Vs. Texas, 3:30 PM/EST, ABC

Kansas

QB, Jalon Daniels, #6

*T, Dominick Puni, #67

T, Bryce Cabeldue, #77

WR, Lawrence Arnold, #2

WR, Luke Grimm, #11

IOL, Michael Ford, #54

S, Kenny Logan, #1

S, Marvin Grant, #4

TE, Mason Fairchild, #89

Texas

*QB, Quinn Ewers, #3

*WR, Xavier Worthy, #1

*WR, Isaiah Neyor, #9

*WR, Adonai Mitchell, #5

*IDL, T’Vondre Sweat, #93

*S, Jalen Catalon, #11

LB, Jaylan Ford, #41

*TE, Ja’Tavion Sanders, #0

EDGE, Barryn Sorrell, #88

Georgia Vs. Auburn, 3:30 PM/EST, CBS

Georgia

QB, Brock Vandagriff, #12

*T, Amarius Mims, #65

WR, Dominic Lovett, #6

WR, Rara Thomas, #5

IDL, Nazir Stackhouse, #78

*IOL, Sedrick Van Pran, #77

IOL, Tate Ratledge, #69

*TE, Brock Bowers, #19

S, Javon Bullard, #22

LB, Jamon Dumas-Johnson, #10

LB, Smael Mondon, #2

Auburn

QB, Payton Thorne, #1

IDL, Marcus Harris, #50

S, Jaylin Simpson, #36

S, Zion Puckett, #10

LB, Eugene Asante, #9

TE, Rivaldo Fairweather, #13

LSU Vs. Ole Miss, 6:00 PM/EST, ESPN

LSU

*QB, Jayden Daniels, #5

*WR, Malik Nabers, #8

WR, Brian Thomas, #11

*IDL, Maason Smith, #0

IDL, Jordan Jefferson, #99

IDL, Mekhi Wingo, #18

LB, Omar Speights, #1

OL, Garrett Dellinger, #72

EDGE, Sai’vion Jones, #35

Ole Miss

QB, Jaxson Dart, #2

S, John Saunders, #5

S, Isheem Young, #1

WR, Jordan Watkins, #11

LB, Ashanti Cistrunk, #36

DL, Jared Ivey, #15

TE, Michael Trigg, #0

EDGE, Cedric Johnson, #2

Notre Dame Vs. Duke, 7:30 PM/EST, ABC

Notre Dame

*QB, Sam Hartman, #10

* T, Joe Alt, #76

*T, Blake Fisher, #54

IDL, Rylie Mills, #99

LB, Jack Kiser, #24

*LB, JD Bertrand,#27

Duke

*QB, Riley Leonard, #13

*T, Graham Barton, #62

*IDL, DeWayne Carter, #90

WR, Jalon Calhoun, #5

WR, Jordan Moore, #8

S, Jaylen Stinson, #2

DB, Brandon Johnson, #3

EDGE, R.J. Oben, #94

South Carolina Vs. Tennessee, 7:30 PM/EST, SECN

South Carolina

QB, Spencer Rattler, #7

IDL, Tonka Hemingway, #91

*WR, Antwane Wells, #3

*WR, Xavier Legette, #17

LB, Debo Williams, #0

*IOL, Willie Lampkin, #53

TE, Trey Knox, #1

EDGE, Jordan Strachan, #7

Tennessee

*QB, Joe Milton, #7

T, Gerald Mincey, #54

T, John Campbell, #74

WR, Bru McCoy, #15

IOL, Javontez Spraggins, #76

IOL, Andrej Karic, #70

TE, McCallan Castles, #34

Michigan State Vs. Iowa, 7:30 PM/EST, NBC

Michigan State

T, Spencer Brown, #58

WR, Tre Mosley, #17

LB, Jacoby Windmon, #4

IOL, Nick Samac, #59

EDGE, Khris Bogle, #2

Iowa

*T, Connor Colby, #77

LB, Nick Jackson, #10

LB, Jay Higgins, #34

IDL, Logan Lee, #85

*DB, Cooper DeJean, #3

DB, Sebastian Castro, #29

*S, Quinn Schulte, #30

TE, Erick All, #83

EDGE, Joe Evans, #13

EDGE, Deontae Craig, #45

West Virginia Vs. TCU, 8:00 PM/EST, ESPN2

West Virginia

T, Wyatt Milum, #64

*IOL, Zach Frazier, #54

*S, Aubrey Burks, #2

EDGE, Sean Martin, #91

TCU

T, Brandon Coleman, #77

T, Tommy Brockermeyer, #79

WR, JoJo Earle, #11

WR, JP Richardson, #7

WR, Warren Thompson, #84

IOL, Willis Patrick, #73

IOL, John Lanz, #53

TE, Jared Wiley, #19

Alabama Vs. Mississippi State, 9:00 PM/EST, ESPN

Alabama

QB, Jalen Milroe, #4

*T, JC Latham, #65

WR, Jermaine Burton, #3

WR, Ja’Corey Brooks, #7

IOL, James Brockermeyer, #58

IOL, Terrence Ferguson, #69

TE, CJ Dippre, #81

*EDGE, Dallas Turner, #15

EDGE, Chris Braswell, #41

EDGE, Justin Eboigbe, #92

Mississippi State

WR, Lideatrick Griffin, #5

S, Shawn Preston, #7

S, Marcus Banks, #1

LB, Jett Johnson, #44

Washington Vs. Arizona, 10:00 PM/EST, PACN

Washington

*QB, Michael Penix, #9

T, Troy Fautanu, #55

T, Roger Rosengarten, #73

*WR, Rome Odunze, #1

*WR, Jalen McMillan, #11

IDL, Tuli Letuligasenoa, #91

S, Kamren Fabiculanan, #13

LB, Edefuan Ulofoshio, #5

TE, Jack Westover, #37

*EDGE, Bralen Trice, #8

EDGE, Zion Tupuola-Fetui, #4

Arizona

*T, Jordan Morgan, #77

IOL, Josh Baker, #75

S, Treydan Stukes, #2

TE, Tanner McLachlan, #84

EDGE, Taylor Upshaw, #11