College Football Viewing Guide/Game Threads: Week 4

The hunt continues for the next great Jets draft class starts now! As of right now, I see these positions as positions of need as far as starters or depth. T, QB, WR, G, IDL, S, EDGE, TE ...

* Prospects who have caught my eye

Auburn Vs. Texas A&M, 12:00 PM/EST, ESPN

Auburn

QB, Payton Thorne, #1

IDL, Marcus Harris, #50

S, Jaylin Simpson, #36

S, Zion Puckett, #10

LB, Eugene Asante, #9

TE, Rivaldo Fairweather, #13

Texas A&M

WR, Moose Muhammad, #7

WR, Ainias Smith, #0

S, Demani Richardson, #26

LB, Edgerrin Cooper, #45

*IOL, Bryce Foster, #61

IOL, Layden Robinson, #64

EDGE, Shemar Turner, #5

Florida State Vs. Clemson, 12:00 PM/EST, ABC

Florida State

*QB, Jordan Travis, #13

T, Robert Scott, #52

T, Bless Harris, #58

*WR, Johnny Wilson, #14

*WR, Keon Coleman, #4

IOL, Casey Roddick, #70

IOL, Maurice Smith, #53

IOL. Darius Washington, #76

*IDL, Fabien Lovett, #0

LB, Kalen DeLoach, #4

*TE, Jaheim Bell, #6

*EDGE, Jared Verse, #5

Clemson

T, Tristan Leigh, #70

*IDL, Tyler Davis, #13

*IDL, Ruke Orhorhoro, #33

IDL, Payton Page, #55

WR, Beaux Collins, #80

*S, Andrew Mukuba, #1

IOL, Marcus Tate, #74

*LB, Jeremiah Trotter, #54

*LB, Barrett Carter, #0

TE, Jake Briningstool, #9

EDGE, Xavier Thomas, #3

Rutgers Vs. Michigan, 12:00 PM/EST, BTN

Rutgers

T, Hollin Pierce, #72

IOL, Gus Zilinskas, #59

*S, Flip Dixon, #10

LB, Deion Jennings, #17

LB, Tyreem Powell, #22

LB, Mohamed Toure, #1

*EDGE, Aaron Lewis, #71

Michigan

*QB, J.J. McCarthy, #9

T, Karsen Barnhart, #52

T, LaDarius Henderson, #73

*WR, Roman Wilson, #1

WR, Cornelius Johnson, #6

*S, Rod Moore, #9 - Hurt

S/CB, Mike Sainristil, #0

IOL, Drake Nugent, #60

*IOL, Zak Zinter, 65

IDL, Kris Jenkins, #94

*LB, Junior Colson, #25

EDGE, Jaylen Harrell, #32

BYU Vs. Kansas 3:30 PM/EST, ESPN

BYU

QB, Kedon Slovis, #10

*T, Kingsley Suamataia, #78

WR, Darius Lassiter, #5

IDL, Jackson Cravens, #91

TE, Isaac Rex, #83

EDGE, Tyler Batty, #92

Kansas

QB, Jalon Daniels, #6

*T, Dominick Puni, #67

T, Bryce Cabeldue, #77

WR, Lawrence Arnold, #2

WR, Luke Grimm, #11

IOL, Michael Ford, #54

S, Kenny Logan, #1

S, Marvin Grant, #4

TE, Mason Fairchild, #89

Colorado Vs. Oregon, 3:30 PM/EST, ABC

Colorado

*QB, Shedeur Sanders, #2

*T, Gerad Christian-Lichtenhan, #69

T, Savion Washington, #78

WR, Xavier Weaver, #10

S, Trevor Woods, #43

Oregon

*QB, Bo Nix, #10

*T, Ajani Cornelius, #65

*WR, Troy Franklin, #11

S, Evan Williams, #33

S, Steve Stephens, #7

*DL, Brandon Dorlus, #3

IDL, Keyon Ware-Hudson, #95

IOL, Jackson Powers-Johnson, #58

EDGE, Jordan Burch, #1

Ole Miss Vs. Alabama, 3:30 PM/EST, CBS

Ole Miss

QB, Jaxson Dart, #2

S, John Saunders, #5

S, Isheem Young, #1

WR, Jordan Watkins, #11

LB, Ashanti Cistrunk, #36

DL, Jared Ivey, #15

TE, Michael Trigg, #0

EDGE, Cedric Johnson, #2

Alabama

QB, Jalen Milroe, #4

*T, JC Latham, #65

WR, Jermaine Burton, #3

WR, Ja’Corey Brooks, #7

IOL, James Brockermeyer, #58

IOL, Terrence Ferguson, #69

TE, CJ Dippre, #81

*EDGE, Dallas Turner, #15

EDGE, Chris Braswell, #41

EDGE, Justin Eboigbe, #92

UCLA Vs. Utah, 3:30 PM/EST, FOX

UCLA

T, Garrett DiGiorgio, #72

IOL, Spencer Holstege, #74

IOL, Duke Clemens, #62

DB, Alex Johnson, #36

LB, Darius Muasau, #53

*EDGE, Laiatu Latu, #15

EDGE, Gabriel Murphy, #11

Utah

QB, Cameron Rising, #7 - Hurt

T, Sataoa Laumea, #78

*S, Cole Bishop, #8

LB, Ethan Calvert, #0

*TE, Brant Kuithe, #80

Arkansas Vs. LSU, 7:00 PM/EST, ESPN

Arkansas

*QB, KJ Jefferson, #1

WR, Andrew Armstrong, #2

WR, Isaac TeSlaa, #4

IDL, Keivie Rose, #93

*IOL, Beaux Limmer, #55

S, Jayden Johnson, #8

S, Hudson Clark, #17

S, Alfahiym Walcott, #13

LB, Jaheim Thomas, #28

EDGE, Landon Jackson, #40

LSU

*QB, Jayden Daniels, #5

*WR, Malik Nabers, #8

*IDL, Maason Smith, #0

IDL, Jordan Jefferson, #99

IDL, Mekhi Wingo, #18

WR, Brian Thomas, #11

LB, Omar Speights, #1

OL, Garrett Dellinger, #72

EDGE, Sai’vion Jones, #35

Oregon State Vs. Washington State, 7:00 PM/EST, FOX

Oregon State

QB, DJ Uiagalelei, #5

*T, Joshua Gray, #67

T, Taliese Fuaga, #75

WR, Silas Bolden, #7

WR, Anthony Gould, #2

IOL, Tanner Miller, #61

IOL, Jake Levengood, #70

IOL, Heneli Bloomfield, #58

S, Akili Arnold, #0

S, Kitan Oladapo, #28

Washington State

QB, Cameron Ward, #1

WR, Lincoln Victor, #5

S, Jaden Hicks, #25

EDGE, Ron Stone, #10

EDGE, Brennan Jackson, #80

Iowa Vs. Penn State, 7:30 PM/EST, CBS

Iowa

T, Connor Colby, #77

LB, Nick Jackson, #10

TE, Erick All, #83

EDGE, Joe Evans, #13

EDGE, Deontae Craig, #45

Penn State

*T, Olumuyiwa Fashanu, #74

T, Caedan Wallace, #79

WR, KeAndre Lambert-Smith, #1

LB, Curtis Jacobs, #23

TE, Theo Johnson, #84

*EDGE, Chop Robinson, #44

EDGE, Adisa Isaac, #20

Ohio State Vs. Notre Dame, 7:30 PM/EST, NBC

Ohio State

*T, Josh Fryar, #70

*WR, Marvin Harrison, #18

*WR, Emeka Egbuka, #2

*IDL, Tyleik Williams, #91

*IDL, Michael Hall, #51

*IOL, Donovan Jackson, #74

IOL, Matthew Jones, #55

*LB, Tommy Eichenberg, #35

LB, Steele Chambers, #22

*S, Josh Proctor, #41

S, Ja’Had Carter, #14

*TE, Cade Stover, #8

*EDGE, JT Tuimoloau, #44

EDGE, Jack Sawyer, #33

Notre Dame

*QB, Sam Hartman, #10

* T, Joe Alt, #76

*T, Blake Fisher, #54

IDL, Rylie Mills, #99

LB, Jack Kiser, #24

*LB, JD Bertrand,#27

Texas Vs. Baylor, 7:30 PM/EST, ABC

Texas

*QB, Quinn Ewers, #3

*WR, Xavier Worthy, #1

*WR, Isaiah Neyor, #9

*WR, Adonai Mitchell, #5

*IDL, T’Vondre Sweat, #93

*S, Jalen Catalon, #11

LB, Jaylan Ford, #41

*TE, Ja’Tavion Sanders, #0

EDGE, Barryn Sorrell, #88

Baylor

QB, Blake Shapen, #12

*T, Campbell Barrington, #53

IOL, Clark Barrington, #56

TE, Drake Dabney, #89

EDGE, Byron Vaughns, #45

EDGE, TJ Franklin, #9

UCF Vs. Kansas State, 8:00 PM/EST, FS1

UCF

QB, John Rhys Plumlee, #10

WR, Kobe Hudson, #2

WR, Javon Baker, #1

IDL, Lee Hunter, #2

EDGE, Josh Celiscar, #88

EDGE, Tre’Mon Morris-Brash, #3

Kansas State

*OL, Cooper Beebe, #50

T, KT Leveston, #70

WR, Phillip Brooks, #8

WR, RJ Garcia, #3

LB, Daniel Green, #22

LB, Austin Moore, #41

TE, Ben Sinnott, #34

EDGE, Brendan Mott, #38

EDGE, Khalid Duke, #29