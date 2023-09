College Football Viewing Guide/Game Threads: Week 3

The hunt continues for the next great Jets draft class starts now! As of right now, I see these positions as positions of need as far as starters or depth. T, QB, WR, IDL, S, G, EDGE, TE ...

* Prospects who have caught my eye

Kansas State Vs. Missouri, 12:00 PM/EST, SECN

Kansas State

*OL, Cooper Beebe, #50

T, KT Leveston, #70

WR, Phillip Brooks, #8

WR, RJ Garcia, #3

LB, Daniel Green, #22

LB, Austin Moore, #41

TE, Ben Sinnott, #34

EDGE, Brendan Mott, #38

EDGE, Khalid Duke, #29

Missouri

*T, Javon Foster, #76

IDL, Darius Robinson, #6

LB, Ty’Ron Hopper, #8

LB, Chuck Hicks, #30

IOL, Connor Tollison, #55

EDGE, Johnny Walker, #15

LSU Vs. Mississippi State, 12:00 PM/EST, ESPN

LSU

*QB, Jayden Daniels, #5

*WR, Malik Nabers, #8

*IDL, Maason Smith, #0

IDL, Jordan Jefferson, #99

IDL, Mekhi Wingo, #18

WR, Brian Thomas, #11

LB, Omar Speights, #1

OL, Garrett Dellinger, #72

EDGE, Sai’vion Jones, #35

Mississippi State

WR, Lideatrick Griffin, #5

S, Shawn Preston, #7

S, Marcus Banks, #1

LB, Jett Johnson, #44

Penn State Vs. Illinois, 12:00 PM/EST, FOX

Penn State

*T, Olumuyiwa Fashanu, #74

T, Caedan Wallace, #79

WR, KeAndre Lambert-Smith, #1

LB, Curtis Jacobs, #23

TE, Theo Johnson, #84

*EDGE, Chop Robinson, #44

EDGE, Adisa Isaac, #20

Illinois

QB, Luke Altmyer, #9

WR, Isaiah Williams, #1

*IDL, Jer’Zhan Newton, #4

IDL, Keith Randolph, #88

*IOL, Isaiah Adams, #78

IOL, Josh Kreutz, #64

TE, Griffin Moore, #81

Minnesota Vs. North Carolina, 3:30 PM/EST, ESPN

Minnesota

T, Aireontae Ersery, #69

IDL, Kyler Baugh, #93

WR, Corey Crooms, #4

*S, Tyler Nubin, #27

LB, Ryan Selig, #33

IOL, Nathan Boe, #66

*TE, Brevyn Spann-Ford, #88

North Carolina

*QB, Drake Maye, #10

WR, Devontez Walker, #9

*LB, Cedric Gray, #33

LB, Power Echols, #23

IOL, Willie Lampkin, #53

*TE, Bryson Nesbit, #18

EDGE, Kaimon Rucker, #25

EDGE, Amari Gainer, #3

South Carolina Vs. Georgia, 3:30 PM/EST, CBS

South Carolina

QB, Spencer Rattler, #7

IDL, Tonka Hemingway, #91

*WR, Antwane Wells, #3

WR, Xavier Legette, #17

LB, Debo Williams, #0

*IOL, Willie Lampkin, #53

TE, Trey Knox, #1

EDGE, Jordan Strachan, #7

Georgia

QB, Brock Vandagriff, #12

*T, Amarius Mims, #65

WR, Dominic Lovett, #6

WR, Rara Thomas, #5

IDL, Nazir Stackhouse, #78

*IOL, Sedrick Van Pran, #77

IOL, Tate Ratledge, #69

*TE, Brock Bowers, #19

S, Javon Bullard, #22

LB, Jamon Dumas-Johnson, #10

LB, Smael Mondon, #2

Washington Vs. Michigan State, 5:00 PM/EST, PEAC

Washington

*QB, Michael Penix, #9

T, Troy Fautanu, #55

T, Roger Rosengarten, #73

*WR, Rome Odunze, #1

*WR, Jalen McMillan, #11

IDL, Tuli Letuligasenoa, #91

S, Kamren Fabiculanan, #13

LB, Edefuan Ulofoshio, #5

TE, Jack Westover, #37

*EDGE, Bralen Trice, #8

EDGE, Zion Tupuola-Fetui, #4

Michigan State

T, Spencer Brown, #58

WR, Tre Mosley, #17

LB, Jacoby Windmon, #4

IOL, Nick Samac, #59

EDGE, Khris Bogle, #2

Tennessee Vs. Florida, 7:00 PM/EST, ESPN

Tennessee

*QB, Joe Milton, #7

T, Gerald Mincey, #54

T, John Campbell, #74

WR, Bru McCoy, #15

IOL, Javontez Spraggins, #76

IOL, Andrej Karic, #70

TE, McCallan Castles, #34

Florida

T, Kamryn Waites, #75

WR, Ricky Pearsall, #1

WR, Eugene Wilson, #3

*IOL, Micah Mazzccua, #54

IOL, Kingsley Eguakun, #65

LB, Scooby Williams, #17

*EDGE, Princely Umanmielen, #33

TE, Keon Zipperer, #9

BYU Vs. Arkansas, 7:30 PM/EST, ESPN2

BYU

QB, Kedon Slovis, #10

*T, Kingsley Suamataia, #78

WR, Darius Lassiter, #5

IDL, Jackson Cravens, #91

TE, Isaac Rex, #83

EDGE, Tyler Batty, #92

Arkansas

*QB, KJ Jefferson, #1

WR, Andrew Armstrong, #2

WR, Isaac TeSlaa, #4

IDL, Keivie Rose, #93

*IOL, Beaux Limmer, #55

S, Jayden Johnson, #8

S, Hudson Clark, #17

S, Alfahiym Walcott, #13

LB, Jaheim Thomas, #28

EDGE, Landon Jackson, #40

TCU Vs. Houston, 8:00 PM/EST, Fox

TCU

T, Brandon Coleman, #77

T, Tommy Brockermeyer, #79

WR, JoJo Earle, #11

WR, JP Richardson, #7

WR, Warren Thompson, #84

IOL, Willis Patrick, #73

IOL, John Lanz, #53

TE, Jared Wiley, #19

Houston

T, Patrick Paul, #76

WR, Samuel Brown, #4

WR, Joseph Manjack, #0

IOL, Tyler Johnson, #50

*EDGE, Nelson Ceaser, #9