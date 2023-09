College Football Viewing Guide/Game Threads: Week 2

The hunt continues for the next great Jets draft class starts now! As of right now, I see these positions as positions of need as far as starters or depth. T, IDL, WR, S, QB, G, EDGE, TE ...

* Prospects who have caught my eye

Notre Dame Vs. North Carolina State, 12:00 PM/EST, ABC

Notre Dame

QB, Sam Hartman, #10

* T, Joe Alt, #76

*T, Blake Fisher, #54

IDL, Rylie Mills, #99

LB, Jack Kiser, #24

*LB, JD Bertrand,#27

North Carolina State

*IOL, Dylan McMahon, #54

WR, DJ Collins, #86

Nebraska Vs. Colorado, 12:00 PM/EST, FOX

Nebraska

*QB, Jeff Sims, #14

S, Corey Collier, #34

*EDGE, Garrett Nelson, #44

Colorado

*QB, Shedeur Sanders, #2

WR, Xavier Weaver, #10

S, Trevor Woods, #43

Utah Vs. Baylor, 12:00 PM/EST, ESPN

Utah

QB, Cameron Rising, #7 - Hurt

T, Sataoa Laumea, #78

*S, Cole Bishop, #8

LB, Ethan Calvert, #0

*TE, Brant Kuithe, #80

Baylor

QB, Blake Shapen, #12

IOL, Clark Barrington, #56

Iowa Vs. Iowa State, 3:30 PM/EST, FOX

Iowa

T, Connor Colby, #77

LB, Nick Jackson, #10

TE, Erick All, #83

EDGE, Joe Evans, #13

EDGE, Deontae Craig, #45

Iowa State

S, Beau Freyler, #17

WR, Jaylin Noel, #13

IOL, Jarrod Hufford, #54

Ole Miss Vs. Tulane, 3:30 PM/EST, ESPN 2

Ole Miss

QB, Jaxson Dart, #2

S, John Saunders, #5

S, Isheem Young, #1

WR, Jordan Watkins, #11

LB, Ashanti Cistrunk, #36

DL, Jared Ivey, #15

TE, Michael Trigg, #0

EDGE, Cedric Johnson, #2

Tulane

QB, Michael Pratt, #7

WR, Jha’Quan Jackson, #4

LB, Tyler Grubbs, #13

IOL, Sincere Haynesworth, #52

Texas A&M Vs. Miami, 3:30 PM/EST, ABC

Texas A&M

WR, Moose Muhammad, #7

WR, Ainias Smith, #0

S, Demani Richardson, #26

LB, Edgerrin Cooper, #45

*IOL, Bryce Foster, #61

IOL, Layden Robinson, #64

EDGE, Shemar Turner, #5

Miami

QB, Tyler Van Dyke, #9

*S, Kamren Kinchens, #5

S, James Williams, #20

*IDL, Leonard Taylor, #56

*DL, Akheem Mesidor, #3

*IOL, Matt Lee, #55

IOL, Javion Cohen, #70

LB, Francisco Mauigoa, #51

Oregon Vs. Texas Tech, 7:00 PM/EST, FOX

Oregon

*QB, Bo Nix, #10

*T, Ajani Cornelius, #65

*WR, Troy Franklin, #11

S, Evan Williams, #33

S, Steve Stephens, #7

*DL, Brandon Dorlus, #3

IDL, Keyon Ware-Hudson, #95

IOL, Jackson Powers-Johnson, #58

EDGE, Jordan Burch, #1

Texas Tech

WR, Jerand Bradley, #9

IDL, Jaylon Hutchings, #95

IDL, Tony Bradford, #97

S, Dadrion Taylor-Demerson, #1

Texas Vs. Alabama, 7:00 PM/EST, ESPN

Texas

*QB, Quinn Ewers, #3

*WR, Xavier Worthy, #1

*WR, Isaiah Neyor, #9

*WR, Adonai Mitchell, #5

*IDL, T’Vondre Sweat, #93

*S, Jalen Catalon, #11

LB, Jaylan Ford, #41

*TE, Ja’Tavion Sanders, #0

EDGE, Barryn Sorrell, #88

Alabama

*T, JC Latham, #65

WR, Jermaine Burton, #3

WR, Ja’Corey Brooks, #7

IOL, James Brockermeyer, #58

IOL, Terrence Ferguson, #69

TE, CJ Dippre, #81

*EDGE, Dallas Turner, #15

EDGE, Chris Braswell, #41

EDGE, Justin Eboigbe, #92

Oklahoma State Vs. Arizona State, 10:30 PM/EST, FS1

Oklahoma State

WR, Jaden Bray, #5

S, Kendal Daniels, #5

LB, Collin Oliver, #30

Arizona State

T, Bram Walden, #75

S, Chris Edmonds, #5

EDGE, Clayton Smith, #3

Stanford Vs. USC, 10:30 PM/EST, FOX

Stanford

*TE, Benjamin Yurosek, #84

USC

*QB, Caleb Williams, #13

*T, Jonah Monheim, #79

*IOL, Justin Dedich, #57

*WR, Dorian Singer, #15

WR, Mario Williams, #4

EDGE, Korey Foreman, #0

LB, Eric Gentry, #18

LB, Mason Cobb, #13

*S, Calen Bullock, #7