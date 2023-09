College Football Viewing Guide/Game Threads: Week 1

The hunt continues for the next great Jets draft class starts now! As of right now, I see these positions as positions of need as far as starters or depth. T, IDL, WR, S, QB, G, EDGE, TE ...

* Prospects who have caught my eye

Colorado Vs. TCU, 12:00 PM/EST, FOX

Colorado

*QB, Shedeur Sanders, #2

S, Trevor Woods, #43

TCU

T, Brandon Coleman, #77

T, Tommy Brockermeyer, #79

WR, JoJo Earle, #11

TE, Jared Wiley, #19

Ohio State Vs. Indiana, 3:30 PM/EST, CBS

Ohio State

T, Zen Michalski, #65

*WR, Marvin Harrison, #18

*WR, Emeka Egbuka, #2

*IDL, Tyleik Williams, #91

*IDL, Michael Hall, #51

*IOL, Donovan Jackson, #74

IOL, Matthew Jones, #55

*LB, Tommy Eichenberg, #35

LB, Steele Chambers, #22

*S, Josh Proctor, #41

S, Ja’Had Carter, #14

*TE, Cade Stover, #8

*EDGE, JT Tuimoloau, #44

Indiana

LB, Aaron Casey, #44

*IOL, Caleb Murphy, #55

North Carolina Vs. South Carolina, 7:30 PM/EST, ABC

North Carolina

*QB, Drake Maye, #10

WR, Devontez Walker, #9

*LB, Cedric Gray, #33

*TE, Bryson Nesbit, #18

EDGE, Amari Gainer, #3

South Carolina

QB, Spencer Rattler, #7

*IOL, Willie Lampkin, #53

*WR, Antwane Wells, #3

IDL, Tonka Hemingway, #91

TE, Trey Knox, #1

West Virginia Vs. Penn State, 7:30 PM/EST, NBC

West Virginia

T, Wyatt Milum, #64

IOL, Zach Frazier, #54

*S, Aubrey Burks, #2

EDGE, Sean Martin, #91

Penn State

*T, Olumuyiwa Fashanu, #74

T, Caedan Wallace, #79

TE, Theo Johnson, #84

*EDGE, Chop Robinson, #44

EDGE, Adisa Isaac, #20

LSU Vs. Florida State, 7:30 PM/EST, ABC

LSU

QB, Jayden Daniels, #5

*IDL, Maason Smith, #0

IDL, Paris Shand, #94

*WR, Malik Nabers, #8

WR, Chris Hilton, #17

S, Sage Ryan, #15

LB, Omar Speights, #1

OL, Garrett Dellinger, #72

Florida State

*QB, Jordan Travis, #13

T, Robert Scott, #52

*IDL, Fabien Lovett, #0

*WR, Johnny Wilson, #14

*IOL, Maurice Smith, #53

*TE, Jaheim Bell, #6

*EDGE, Jared Verse, #5

Clemson Vs. Duke, 8:00 PM/EST, ESPN 9/4

Clemson

T, Tristan Leigh, #70

*IDL, Tyler Davis, #13

*IDL, Ruke Orhorhoro, #33

IDL, Payton Page, #55

WR, Beaux Collins, #80

*S, Andrew Mukuba, #1

IOL, Ryan Linthicum, #53

IOL, Marcus Tate, #74

*LB, Jeremiah Trotter, #54

*LB, Barrett Carter, #0

TE, Jake Briningstool, #9

EDGE, Xavier Thomas, #3

Duke

*QB, Riley Leonard, #13

*T, Graham Barton, #62

*IDL, DeWayne Carter, #90

WR, Jalon Calhoun, #5

S, Jaylen Stinson, #2

EDGE, R.J. Oben, #94