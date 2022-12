College Football Viewing Guide/Game Threads: Bowl Games 12/30

The college season is winding down. These Bowl games give a great opportunity for prospects to show what they can do against better competition. It is time to get familiar with the guys who could be drafted come April 2023. As of right now, I see these positions as our positions of need. I’ll include positions we where we need starters or depth. (Starters - T, C, IDL, S) (Depth - TE, WR, G, EDGE, QB) ...

* Prospects who have caught my eye

Duke’s Mayo Bowl - Maryland Vs. NC State, 12:00 PM/EST, ESPN

Maryland

QB, Taulia Tagovailoa, #3

*T, Jaelyn Duncan, #71

T, Delmar Glaze, #74

LB, Durell Nchami, #30

LB, Ruben Hyppolite, #11

IOL, Delmar Glaze, #74

*WR, Rakim Jarrett, #5

*WR, Dontay Demus, #7

WR, Jacob Copeland, #2

North Carolina St

T, Timothy McKay, #52

S/CB, Jakeen Harris, #6

*IOL, Grant Gibson, #50

*IOL, Chandler Zavala, #64

IOL, Dylan McMahon, #54

LB, Drake Thomas, #32

EDGE, Davin Vann, #45

WR, Thayer Thomas, #5

Sun Bowl - Pittsburgh Vs. UCLA, 2:00 PM/EST, CBS

UCLA

T, Raiqwon O’Neal #71

S, Stephan Blaylock, #4

IDL, Jacob Sykes, #99

IOL, Atonio Mafi, #56

IOL, Jon Gaines, #57

LB, JonJon Vaughns, #21

*EDGE, Laiatu Latu, #15

EDGE, Grayson Murphy, #12

WR, Jake Bobo, #9

*RB, Zach Charbonnet, #24

Pittsburgh

T, Carter Warren, #77

T/IOL, Gabe Houy, #57

*IDL/EDGE, Calijah Kancey, #8

LB, SirVocea Dennis, #7

S, Brandon Hill, #9

WR, Konata Mumpfield, #14

WR, Jared Wayne, #5

IOL, Jake Kradel, #53

*EDGE, Habakkuk Baldonado, #87

RB, Israel Abanikanda, #2

Gator Bowl - Notre Dame Vs. South Carolina, 3:30 PM/EST, ESPN

Notre Dame

T, Josh Lugg, #75

*IOL, Jarrett Patterson, #55

IDL, Jayson Ademilola, #57

*S, Brandon Joseph, #16

S, Houston Griffith, #3

LB, Bo Bauer, #52

IOL, Zeke Correll, #52

*TE, Michael Mayer, #87 - Sitting out

*EDGE, Isaiah Foskey, #7 - Sitting Out

EDGE, Rylie Mills, #99

RB, Chris Tyree, #25

South Carolina

T, Dylan Wonnum, #79

*IDL, Zacch Pickens, #6

*TE, Jaheim Bell, #0

IOL, Eric Douglas, #71

WR, Josh Vann, #6

RB, MarShawn Lloyd, #1

Orange Bowl - Tennessee Vs. Clemson, 8:00 PM/EST, ESPN

Tennessee

*QB, Hendon Hooker, #5 - Injured

*T, Darnell Wright, #58

LB, Jeremy Banks, #33

IOL, Cooper Mays, #63

IOL, Jerome Carvin, #75

*WR, Cedric Tillman, #4

*WR, Jalin Hyatt, #11 - Sitting Out

WR, Bru McCoy, #15

EDGE, Tyler Baron, #9

Clemson

*T/IOL, Jordan McFadden, #71

*IDL, Bryan Bresee, #11

*IDL, Tyler Davis, #13

*S, Barrett Carter, #9

*EDGE, K.J. Henry, #5

*EDGE, Myles Murphy, #98 - Sitting Out

*EDGE, Xavier Thomas, #3