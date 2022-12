College Football Viewing Guild/Game Threads: Championship Weekend

It is time to get familiar with the guys who could be drafted come April 2023. As of right now, I see these positions as our positions of need. I’ll include positions we where we need starters or depth. (Starters - T, C, IDL, S, QB) (Depth - TE, WR, G, EDGE, RB) ...

* Prospects who have caught my eye

Kansas State Vs. TCU, 12:00 PM/EST, ABC

Kansas St

*OL, Cooper Beebe, #50

*RB, Deuce Vaughn, #22

IDL, Eli Huggins, #92

*EDGE, Felix Anudike-Uzomah, #91

WR, Malik Knowles, #4

TCU

*IOL, Alan Ali, #56

*IOL, Steve Avila, #79

*S, Millard Bradford, #28

LB, Jamoi Hodge, #6

*WR, Quentin Johnston, #1

WR, Taye Barber, #4

EDGE, Dylan Horton, #98

LSU Vs. Georgia, 4:00 PM/EST, CBS

Georgia

QB, Stetson Bennett, #13

*T, Broderick Jones, #59

T, Warren McClendon, #70

*IDL, Jalen Carter, #88

IDL, Zion Logue, #96

*IOL, Sedrick Van Pran, #63

*S, Christopher Smith, #29

*S/SCB, Tykee Smith, #23

*TE, Arik Gilbert, #14

LB, M.J. Sherman, #8

*EDGE, Nolan Smith, #4 - Hurt

EDGE, Robert Beal, #33

WR, Dominick Blaylock, #8

WR, Kearis Jackson, #10

*RB, Kenny McIntosh, #6

RB, Kendall Milton, #2

LSU

*IDL, Jaquelin Roy, #99

S, Major Burns, #28

*S, Jay Ward, #5

*EDGE, BJ Ojulari, #18

EDGE, Ali Gaye, #11

*WR, Kayshon Boutte, #7

UCF Vs. Tulane, 4:00 PM/EST, ABC

UCF

T, Ryan Swoboda, #72

T, Tylan Grable, #71

*IOL, Matthew Lee, #55

LB, Jason Johnson, #15

LB, Jeremiah Jean-Baptiste, #11

WR, Ryan O’Keefe, #4

WR, Javon Baker, #1

EDGE, Tre’Mon Morris-Brash, #33

RB, Isaiah Bowser, #5

Tulane

S, Macon Clark, #37

S, Lummie Young, #23

*S, Larry Brooks, #31

*LB, Dorian Williams, #2

LB, Nick Anderson, #1

RB, Tyjae Spears, #22

Clemson Vs. North Carolina, 8:00 PM/EST, ABC

Clemson

*T/IOL, Jordan McFadden, #71

*IDL, Bryan Bresee, #11

*IDL, Tyler Davis, #13

*S, Barrett Carter, #9

*EDGE, K.J. Henry, #5

*EDGE, Myles Murphy, #98

*EDGE, Xavier Thomas, #3

North Carolina

*T, Asim Richards, #72

IDL, Raymond Vohasek, #51

S, Giovanni Biggers, #27

S/SCB, Ja’Qurious Conley, #0

LB, Cedric Gray, #33

EDGE, Noah Taylor, #7

EDGE, Kaimon Rucker, #25

TE, Kamari Morales, #88

*WR, Josh Downs, #11

Purdue Vs. Michigan, 8:00 PM/EST, FOX

Purdue

*IDL, Branson Deen, #58

S, Cam Allen, #10

S/SCB, Chris Jefferson, #17

S/SCB, Cory Trice, #23

LB, Jalen Graham, #6

*WR, Charlie Jones, #15

Michigan

IDL, Kris Jenkins, #94

*IDL, Mazi Smith, #58

*DL, Mike Morris, #90

*S, R.J. Moten, #6

*IOL, Olusegun Oluwatimi, #55

EDGE, Jaylen Harrell, #32

*WR, Ronnie Bell, #8

*RB, Blake Corum, #2