College Football Viewing Guild/Game Threads: Week 13

It is time to get familiar with the guys who could be drafted come April 2023. As of right now, I see these positions as our positions of need. I’ll include positions we where we need starters or depth. (Starters - T, C, IDL, S, QB) (Depth - TE, WR, G, EDGE, RB) ...

* Prospects who have caught my eye

Michigan Vs. Ohio State, 12:00 PM/EST, FOX

Michigan

IDL, Kris Jenkins, #94

*IDL, Mazi Smith, #58

*DL, Mike Morris, #90

*S, R.J. Moten, #6

*IOL, Olusegun Oluwatimi, #55

EDGE, Jaylen Harrell, #32

*WR, Ronnie Bell, #8

*RB, Blake Corum, #2

Ohio State

*T, Dawand Jones, #79

*T/IOL, Paris Johnson, #77

IDL, Taron Vincent, #6

*S, Lathan Ransom, #12

S, Ronnie Hickman, #14

*LB, Tommy Eichenberg, #35

LB, Cody Simon, #30

*IOL, Luke Wypler, #53

IOL, Matthew Jones, #55

TE, Gee Scott, #88

*WR, Jaxon Smith-Njigba, #11

WR, Julian Fleming, #4

*EDGE, Zach Harrison, #9

South Carolina Vs. Clemson, 12:00 PM/EST, ABC

South Carolina

T, Dylan Wonnum, #79

IDL, Zacch Pickens, #6

*TE, Jaheim Bell, #0

IOL, Eric Douglas, #71

WR, Josh Vann, #6

RB, MarShawn Lloyd, #1

Clemson

*T/IOL, Jordan McFadden, #71

*IDL, Bryan Bresee, #11

*IDL, Tyler Davis, #13

*S, Barrett Carter, #9

*EDGE, K.J. Henry, #5

*EDGE, Myles Murphy, #98

*EDGE, Xavier Thomas, #3

Auburn Vs. Alabama, 3:30 PM/EST, CBS

Auburn

T, Austin Troxell, #68

*IDL, Colby Wooden, #25

IDL, Marcus Harris, #50

S, Donovan Kaufman, #1

*LB, Owen Pappoe, #0

LB, Cam Riley, #13

*EDGE, Derick Hall, #29

EDGE, Eku Leota, #55

RB, Tank Bigsby, #4

Alabama

*IDL, Byron Young, #47

IDL, Justin Eboigbe, #92

*S, Jordan Battle, #9

*S, Brian Branch, #14

S/SCB, Malachi Moore, #13

*LB, Henry To’oto’o, #10

TE, Cameron Latu, #81

IOL, Seth McLaughlin, #56

*IOL, Emil Ekiyor, #55

IOL, Javion Cohen, #70

*EDGE, Will Anderson, #31

*WR, Jermaine Burton, #3

WR, Tyler Harrell, #8

RB, Jahmyr Gibbs, #1

Minnesota Vs. Wisconsin, 3:30 PM/EST, ESPN

Minnesota

T, Quinn Carroll, #77

*S, Tyler Nubin, #27

S, Jordan Howden, #23

*IOL, John Michael Schmitz, #60

LB, Mariano Sori-Marin, #55

IOL, Chuck Filiaga, #76

EDGE, Thomas Rush, #8

*WR, Chris Autman-Bell, #7 - Hurt

*RB, Mohamed Ibrahim, #24

Wisconsin

T, Jack Nelson, #79

S, John Torchio, #15

*IDL, Keeanu Benton, #95

*LB, Maema Njongmeta, #55

TE, Clay Cundiff, #85

IOL, Tyler Beach, #65

*EDGE, Nick Herbig, #19

WR, Chimere Dike, #13

Oregon Vs. Oregon State, 3:30 PM/EST, ABC

Oregon

T/IOL, T.J. Bass, #56

*IOL, Alex Forsyth, #78

*IDL, Brandon Dorlus, #3

S/SCB, Jamal Hill, #19

*LB, Noah Sewell, #1

LB, Justin Flowe, #10

Oregon State

T, Joshua Gray, #67

*S, Kitan Oladapo, #28

S, Jaydon Grant, #3

IOL, Jake Levengood, #70

*TE, Luke Musgrave, #88 - Hurt

Michigan State Vs. Penn State, 4:00 PM/EST, FS1

Michigan St

T, Jarrett Horst, #79

*IDL, Jacob Slade, #64

S, Xavier Henderson, #3

*S, Kendell Brooks, #33

LB, Jacoby Windmon, #4

IOL, J.D. Duplain, #67

TE, Daniel Barker, #9

WR, Jayden Reed, #1

EDGE, Khris Bogle, #2

*EDGE, Jacoby Windmon, #4

Penn State

*T, Olumuyiwa Fashanu, #74

S, Ji’Ayir Brown, #16

LB, Curtis Jacobs, #23

*WR, Mitchell Tinsley, #5

*WR, Parker Washington, #3

TE, Brenton Strange, #86

Notre Dame Vs. USC, 7:30 PM/EST, ABC

Notre Dame

T, Josh Lugg, #75

*IOL, Jarrett Patterson, #55

IDL, Jayson Ademilola, #57

*S, Brandon Joseph, #16

S, Houston Griffith, #3

LB, Bo Bauer, #52

IOL, Zeke Correll, #52

*TE, Michael Mayer, #87

*EDGE, Isaiah Foskey, #7

EDGE, Rylie Mills, #99

RB, Chris Tyree, #25

USC

T, Jonah Monheim, #79

*IOL, Brett Neilon, #62

*IOL, Andrew Vorhees, #72

IOL, Justin Dedich, #57

*WR, Jordan Addison, #3

*EDGE/IDL, Tuli Tuipulotu, #49

EDGE, Solomon Byrd, #51

RB, Travis Dye, #26

Oklahoma Vs. Texas Tech, 7:30 PM/EST, FS1

Oklahoma

T, Tyler Guyton, #60

*T, Anton Harrison, #71

IDL, Jalen Redmond, #31

S, Justin Broiles, #25

IOL, Andrew Raym, #73

LB, DaShaun White, #23

*WR, Marvin Mims, #17

WR, Theo Wease, #10

*EDGE, Reggie Grimes, #14

RB, Eric Gray, #0

Texas Tech

*DL, Tyree Wilson, #19

TE, Baylor Cupp, #88

RB, SaRodorick Thompson, #4

Kansas Vs. Kansas State, 8:00 PM/EST, FOX

Kansas St

*OL, Cooper Beebe, #50

*RB, Deuce Vaughn, #22

*EDGE, Felix Anudike-Uzomah, #91

Kansas

*IOL, Mike Novitsky, #50

IDL, Caleb Sampson, #98

S, Kenny Logan Jr, #1

WR, Luke Grimm, #11

WR, Lawrence Arnold, #2

*EDGE, Lonnie Phelps, #47

Pittsburgh Vs. Miami, 8:00 PM/EST, ACCN

Pittsburgh

T, Carter Warren, #77

T/IOL, Gabe Houy, #57

*IDL/EDGE, Calijah Kancey, #8

LB, SirVocea Dennis, #7

S, Brandon Hill, #9

WR, Konata Mumpfield, #14

WR, Jared Wayne, #5

IOL, Jake Kradel, #53

*EDGE, Habakkuk Baldonado, #87

RB, Israel Abanikanda, #2

Miami

*T, DJ Scaife Jr, #51

T, John Campbell JR, #74

IOL, Justice Oluwaseun, #70

S, Al Blades Jr, #7

LB, Corey Flagg Jr, #11

WR, Xavier Restrepo, #7

WR, Michael Redding, #83

EDGE, Mitchell Agude, #45

RB, Henry Parrish Jr, #21

Washington Vs. Washington State, 10:30 PM/EST, ESPN

Washington

T, Troy Fautanu, #55

IDL, Tuli Letuligasenoa, #91

IOL, Henry Bainivalu, #66

S, Alex Cook, #5

LB, Alphonzo Tuputala, #11

*EDGE, Jeremiah Martin, #3

*EDGE, Zion Tupuola-Fetui, #58

WR, Jalen McMillan, #11

Washington St

T, Jarrett Kingston, #52

EDGE, Brennan Jackson, #80

WR, Donovan Ollie, #6