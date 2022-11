College Football Viewing Guild/Game Threads: Week 12

It is time to get familiar with the guys who could be drafted come April 2023. As of right now, I see these positions as our positions of need. I’ll include positions we where we need starters or depth. (Starters - T, C, IDL, S, QB) (Depth - TE, WR, G, EDGE, RB) ...

* Prospects who have caught my eye

Illinois Vs. Michigan, 12:00 PM/EST, ABC

Illinois

S/CB, Jartavius Martin, #21

*OT, Alex Palczewski, #63

*DL, Jer’Zhan Newton, #4

WR, Isaiah Williams, #1

EDGE, Seth Coleman, #49

RB, Chase Brown, #2

Michigan

IDL, Kris Jenkins, #94

*IDL, Mazi Smith, #58

*S, R.J. Moten, #6

*IOL, Olusegun Oluwatimi, #55

EDGE, Jaylen Harrell, #32

*WR, Ronnie Bell, #8

*RB, Blake Corum, #2

TCU Vs. Baylor, 12:00 PM/EST, FOX

TCU

*IOL, Alan Ali, #56

*IOL, Steve Avila, #79

*S, Millard Bradford, #28

LB, Jamoi Hodge, #6

*WR, Quentin Johnston, #1

WR, Taye Barber, #4

EDGE, Dylan Horton, #98

Baylor

*T, Connor Galvin, #76

*IDL, Siaki Ika, #62

*IDL, Jaxon Player, #91

IDL, Gabe Hall, #95

*IOL, Jacob Gall, #66

TE, Ben Sims, #8

Clemson Vs. Miami, 3:30 PM/EST, ESPN

Miami

*T, DJ Scaife Jr, #51

T, John Campbell JR, #74

IOL, Justice Oluwaseun, #70

S, Al Blades Jr, #7

LB, Corey Flagg Jr, #11

WR, Xavier Restrepo, #7

WR, Michael Redding, #83

EDGE, Mitchell Agude, #45

RB, Henry Parrish Jr, #21

Clemson

*T/IOL, Jordan McFadden, #71

*IDL, Bryan Bresee, #11

*IDL, Tyler Davis, #13

*S, Barrett Carter, #9

*EDGE, K.J. Henry, #5

*EDGE, Myles Murphy, #98

*EDGE, Xavier Thomas, #3

Georgia Vs. Kentucky, 3:30 PM/EST, CBS

Georgia

QB, Stetson Bennett, #13

*T, Broderick Jones, #59

T, Warren McClendon, #70

*IDL, Jalen Carter, #88

IDL, Zion Logue, #96

*IOL, Sedrick Van Pran, #63

*S, Christopher Smith, #29

*S/SCB, Tykee Smith, #23

*TE, Arik Gilbert, #14

LB, M.J. Sherman, #8

*EDGE, Nolan Smith, #4 - Hurt

EDGE, Robert Beal, #33

WR, Dominick Blaylock, #8

WR, Kearis Jackson, #10

*RB, Kenny McIntosh, #6

RB, Kendall Milton, #2

Kentucky

IDL, Justin Rogers, #52

IOL, Tashawn Manning, #79

WR, Tayvion Robinson, #9

LB/EDGE, J.J. Weaver, #13

EDGE, Jordan Wright, #15

*RB, Chris Rodriguez, #24

QB, Will Levis, #7

Tennessee Vs South Carolina, 7:00 PM/EST, ESPN

Tennessee

*QB, Hendon Hooker, #5

*T, Darnell Wright, #58

LB, Jeremy Banks, #33

IOL, Cooper Mays, #63

IOL, Jerome Carvin, #75

*WR, Cedric Tillman, #4

*WR, Jalin Hyatt, #11

WR, Bru McCoy, #15

EDGE, Tyler Baron, #9

South Carolina

T, Dylan Wonnum, #79

IDL, Zacch Pickens, #6

*TE, Jaheim Bell, #0

IOL, Eric Douglas, #71

WR, Josh Vann, #6

RB, MarShawn Lloyd, #1

USC Vs. UCLA, 8:00 PM/EST, FOX

USC

T, Jonah Monheim, #79

*IOL, Brett Neilon, #62

*IOL, Andrew Vorhees, #72

IOL, Justin Dedich, #57

*WR, Jordan Addison, #3

*EDGE/IDL, Tuli Tuipulotu, #49

EDGE, Solomon Byrd, #51

RB, Travis Dye, #26

UCLA

T, Raiqwon O’Neal #71

S, Stephan Blaylock, #4

IDL, Jacob Sykes, #99

IOL, Atonio Mafi, #56

IOL, Jon Gaines, #57

LB, JonJon Vaughns, #21

*EDGE, Laiatu Latu, #15

EDGE, Grayson Murphy, #12

WR, Jake Bobo, #9

*RB, Zach Charbonnet, #24

Utah Vs. Oregon, 10:30 PM/EST, ESPN

Utah

T, Braeden Daniels, #71

*TE, Dalton Kincaid, #86

*TE, Brant Kuithe, #80

LB, Mohamoud Diabate, #3

WR, Devaughn Vele, #17

RB, Tavion Thomas, #9

Oregon

T/IOL, T.J. Bass, #56

*IOL, Alex Forsyth, #78

*IDL, Brandon Dorlus, #3

S/SCB, Jamal Hill, #19

*LB, Noah Sewell, #1

LB, Justin Flowe, #10