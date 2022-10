College Football Viewing Guild/Game Threads: Week 8

It is time to get familiar with the guys who could be drafted come April 2023. As of right now, I see these positions as our positions of need. I’ll include positions we where we need starters or depth. (Starters - T, C, IDL, S) (Depth - TE, WR, G, EDGE, RB) ...

* Prospects who have caught my eye

Syracuse Vs. Clemson, 12:00 PM/EST, ABC

Syracuse

*T, Matthew Bergeron, #60

LB, Mikel Jones, #3

LB, Marlowe Wax, #2

LB/EDGE, Stefon Thompson, #7

*RB, Sean Tucker, #34

Clemson

*T/IOL, Jordan McFadden, #71

*IDL, Bryan Bresee, #11

*IDL, Tyler Davis, #13

*S, Barrett Carter, #9

*EDGE, K.J. Henry, #5

*EDGE, Myles Murphy, #98

*EDGE, Xavier Thomas, #3

Iowa Vs. Ohio St, 12:00 PM/EST, FOX

Iowa

*DL, Lukas Van Ness, #91

*DL, Logan Lee, #85

*LB, Jack Campbell, #31

LB, Seth Benson, #44

LB, Jestin Jacobs, #5

*S, Quinn Schulte, #30

S, Kaevon Merriweather, #26

*TE, Sam LaPorta, #84

RB, Jirehl Brock, #21

Ohio St

*T, Dawand Jones, #79

*T/IOL, Paris Johnson, #77

IDL, Taron Vincent, #6

*S, Lathan Ransom, #12

S, Ronnie Hickman, #14

LB, Cody Simon, #30

LB, Palaie Gaoteote, #21

IOL, Luke Wypler, #53

IOL, Matthew Jones, #55

TE, Gee Scott, #88

*WR, Jaxon Smith-Njigba, #11

WR, Julian Fleming, #4

*EDGE, Zach Harrison, #9

Kansas Vs. Baylor, 12:00 PM/EST, ESPN2

Kansas

*IOL, Mike Novitsky, #50

IDL, Caleb Sampson, #98

S, Kenny Logan Jr, #1

WR, Luke Grimm, #11

WR, Lawrence Arnold, #2

*EDGE, Lonnie Phelps, #47

Baylor

*T, Connor Galvin, #76

*IDL, Siaki Ika, #62

*IDL, Jaxon Player, #91

IDL, Gabe Hall, #95

*IOL, Jacob Gall, #66

TE, Ben Sims, #8

Ole Miss Vs. LSU, 3:30 PM/EST, CBS

Ole Miss

T, Jeremy James, #78

*S, Isheem Young, #1

*S, AJ Finley, #21

LB, Troy Brown, #8

EDGE, Cedric Johnson, #2

WR, Jonathan Mingo, #1

WR, Malik Heath, #8

RB, Zach Evans, #6

LSU

*IDL, Jaquelin Roy, #99

S, Major Burns, #28

*EDGE, BJ Ojulari, #18

EDGE, Ali Gaye, #11

*WR, Kayshon Boutte, #7

Purdue Vs. Wisconsin, 3:30 PM/EST, ESPN

Purdue

*IDL, Branson Deen, #58

S, Cam Allen, #10

S/SCB, Chris Jefferson, #17

S/SCB, Cory Trice, #23

LB, Jalen Graham, #6

*WR, Charlie Jones, #15

Wisconsin

T, Jack Nelson, #79

S, John Torchio, #15

*IDL, Keeanu Benton, #95

*LB, Maema Njongmeta, #55

TE, Clay Cundiff, #85

IOL, Tyler Beach, #65

*EDGE, Nick Herbig, #19

WR, Chimere Dike, #13

Texas Vs. Oklahoma St, 3:30 PM/EST, ABC

Texas

IDL, Alfred Collins, #95

*LB, DeMarvion Overshown, #0

TE, Jahleel Billingsley, #9

WR, Isaiah Neyor, #18

*RB, Bijan Robinson, #5

Oklahoma St

T, Cole Birmingham, #67

WR, Brennan Presley, #80

EDGE, Brock Martin, #9

EDGE, Tyler Lacy, #89

IOL, Hunter Woodard, #70

UCLA Vs. Oregon, 3:30 PM/EST, FOX

UCLA

T, Raiqwon O’Neal #71

S, Stephan Blaylock, #4

IDL, Jacob Sykes, #99

IOL, Atonio Mafi, #56

IOL, Jon Gaines, #57

LB, JonJon Vaughns, #21

*EDGE, Laiatu Latu, #15

EDGE, Grayson Murphy, #12

WR, Jake Bobo, #9

*RB, Zach Charbonnet, #24

Oregon

T/IOL, T.J. Bass, #56

*IOL, Alex Forsyth, #78

*IDL, Brandon Dorlus, #3

S/SCB, Jamal Hill, #19

*LB, Noah Sewell, #1

LB, Justin Flowe, #10

Mississippi St Vs. Alabama, 7:00 PM/EST, ESPN

Mississippi St

EDGE, Tyrus Wheat, #2

*S, Collin Duncan, #19

RB, Dillon Johnson, #23

Alabama

*IDL, Byron Young, #47

IDL, Justin Eboigbe, #92

*S, Jordan Battle, #9

*S, Brian Branch, #14

S/SCB, Malachi Moore, #13

*LB, Henry To’oto’o, #10

TE, Cameron Latu, #81

IOL, Seth McLaughlin, #56

*IOL, Emil Ekiyor, #55

IOL, Javion Cohen, #70

*EDGE, Will Anderson, #31

*WR, Jermaine Burton, #3

WR, Tyler Harrell, #8

RB, Jahmyr Gibbs, #1

Minnesota Vs. Penn St, 7:30 PM/EST, ABC

Minnesota

T, Quinn Carroll, #77

*S, Tyler Nubin, #27

S, Jordan Howden, #23

*IOL, John Michael Schmitz, #60

LB, Mariano Sori-Marin, #55

IOL, Chuck Filiaga, #76

EDGE, Thomas Rush, #8

*WR, Chris Autman-Bell, #7 - Hurt

*RB, Mohamed Ibrahim, #24

Penn St

*T, Connor Galvin, #76

*IDL, Siaki Ika, #62

*IDL, Jaxon Player, #91

IDL, Gabe Hall, #95

*IOL, Jacob Gall, #66

TE, Ben Sims, #8

Texas A&M Vs. South Carolina, 7:30 PM/EST, SECN

Texas A&M

*S/SCB, Antonio Johnson, #27

S, Demani Richardson, #26

IOL, Layden Robinson, #64

IOL, Aki Ogunbiyi, #74

*WR, Ainias Smith, #0

RB, Devon Achane, #6

South Carolina

T, Dylan Wonnum, #79

IDL, Zacch Pickens, #6

*TE, Jaheim Bell, #0

IOL, Eric Douglas, #71

WR, Josh Vann, #6

RB, MarShawn Lloyd, #1

Kansas St Vs. TCU, 8:00 PM/EST, FS1

Kansas St

*OL, Cooper Beebe, #50

*RB, Deuce Vaughn, #22

*EDGE, Felix Anudike-Uzomah, #91

TCU

*IOL, Alan Ali, #56

*IOL, Steve Avila, #79

*S, Millard Bradford, #28

LB, Jamoi Hodge, #6

*WR, Quentin Johnston, #1

WR, Taye Barber, #4

EDGE, Dylan Horton, #98