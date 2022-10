College Football Viewing Guild/Game Threads: Week 5

It is time to get familiar with the guys who could be drafted come April 2023. As of right now, I see these positions as our positions of need. I’ll include positions we where we need starters or depth. (Starters - T, C, IDL, S) (Depth - TE, WR, G, EDGE, RB) ...

* Prospects who have caught my eye

Illinois Vs. Wisconsin, 12:00 PM/EST, BTN

Illinois

S/CB, Jartavius Martin, #21

*OT, Alex Palczewski, #63

*DL, Jer’Zhan Newton, #4

WR, Isaiah Williams, #1

EDGE, Seth Coleman, #49

RB, Chase Brown, #2

Wisconsin

T, Jack Nelson, #79

S, John Torchio, #15

*IDL, Keeanu Benton, #95

*LB, Maema Njongmeta, #55

TE, Clay Cundiff, #85

IOL, Tyler Beach, #65

EDGE, Nick Herbig, #19

WR, Chimere Dike, #13

Michigan Vs. Iowa, 12:00 PM/EST, FOX

Michigan

IDL, Kris Jenkins, #94

*S, R.J. Moten, #6

*IOL, Olusegun Oluwatimi, #55

EDGE, Jaylen Harrell, #32

*WR, Ronnie Bell, #8

RB, Blake Corum, #2

Iowa

*DL, Lukas Van Ness, #91

*DL, Logan Lee, #85

*LB, Jack Campbell, #31

LB, Seth Benson, #44

LB, Jestin Jacobs, #5

*S, Quinn Schulte, #30

S, Kaevon Merriweather, #26

*TE, Sam LaPorta, #84

RB, Jirehl Brock, #21

Oklahoma Vs. TCU, 12:00 PM/EST, ABC

Oklahoma

T, Tyler Guyton, #60

T, Anton Harrison, #71

IDL, Jalen Redmond, #31

S, Justin Broiles, #25

IOL, Andrew Raym, #73

LB, DaShaun White, #23

*WR, Marvin Mims, #17

WR, Theo Wease, #10

*EDGE, Reggie Grimes, #14

RB, Eric Gray, #0

TCU

*IOL, Steve Avila, #79

*S, Millard Bradford, #28

LB, Jamoi Hodge, #6

*WR, Quentin Johnston, #1

WR, Taye Barber, #4

EDGE, Dylan Horton, #98

Purdue Vs. Minnesota, 12:00 PM/EST, ESPN2

Purdue

*IDL, Branson Deen, #58

S, Cam Allen, #10

S/SCB, Chris Jefferson, #17

S/SCB, Cory Trice, #23

LB, Jalen Graham, #6

*WR, Charlie Jones, #15

Minnesota

T, Quinn Carroll, #77

S, Tyler Nubin, #27

S, Jordan Howden, #23

*IOL, John Michael Schmitz, #60

LB, Mariano Sori-Marin, #55

IOL, Chuck Filiaga, #76

EDGE, Thomas Rush, #8

*WR, Chris Autman-Bell, #7 - Hurt

*RB, Mohamed Ibrahim, #24

Kentucky Vs. Ole Miss, 12:00 PM/EST, ESPN

Kentucky

IDL, Justin Rogers, #52

IOL, Tashawn Manning, #79

WR, Tayvion Robinson, #9

LB/EDGE, J.J. Weaver, #13

EDGE, Jordan Wright, #15

RB, Chris Rodriguez, #24

Ole Miss

T, Jeremy James, #78

*S, Isheem Young, #1

*S, AJ Finley, #21

LB, Troy Brown, #8

EDGE, Cedric Johnson, #2

WR, Jonathan Mingo, #1

WR, Malik Heath, #8

RB, Zach Evans, #6

Alabama Vs. Arkansas, 3:30 PM/EST, CBS

Alabama

*IDL, Byron Young, #47

IDL, Justin Eboigbe, #92

*S, Jordan Battle, #9

*S, Brian Branch, #14

S/SCB, Malachi Moore, #13

*LB, Henry To’oto’o, #10

TE, Cameron Latu, #81

IOL, Seth McLaughlin, #56

*IOL, Emil Ekiyor, #55

IOL, Javion Cohen, #70

*EDGE, Will Anderson, #31

*WR, Jermaine Burton, #3

WR, Tyler Harrell, #8

RB, Jahmyr Gibbs, #1

Arkansas

T, Dalton Wagner, #78

*IOL, Ricky Stromberg, #51

*LB, Bumper Pool, #10

LB, Drew Sanders, #42

*S, Jalen Catalon, #1

S, Simeon Blair, #15

TE, Trey Knox, #7

IOL, Brady Latham, #62

IOL, Beaux Limmer, #55

WR, Jadon Haselwood, #9

Iowa St Vs. Kansas, 3:30 PM/EST, ESPN2

Iowa St

*IOL, Darrell Simmons, #55

TE, Easton Dean, #87

*WR, Xavier Hutchinson, #8

WR, Sean Shaw, #2

*EDGE, Will McDonald, #9

Kansas

*IOL, Mike Novitsky, #50

IDL, Caleb Sampson, #98

S, Kenny Logan Jr, #1

WR, Luke Grimm, #11

WR, Lawrence Arnold, #2

*EDGE, Lonnie Phelps, #47

Michigan St Vs. Maryland, 3:30 PM/EST, FS1

Michigan St

T, Jarrett Horst, #79

*IDL, Jacob Slade, #64

S, Xavier Henderson, #3 - Hurt

*S, Kendell Brooks, #33

LB, Jacoby Windmon, #4

IOL, J.D. Duplain, #67

TE, Daniel Barker, #9

WR, Jayden Reed, #1

EDGE, Khris Bogle, #2

*EDGE, Jacoby Windmon, #4

RB, Jarek Broussard, #3

RB, Jalen Berger, #8

Maryland

*T, Jaelyn Duncan, #71

T, Delmar Glaze, #74

LB, Durell Nchami, #30

LB, Ruben Hyppolite, #11

IOL, Delmar Glaze, #74

*WR, Rakim Jarrett, #5

*WR, Dontay Demus, #7

WR, Jacob Copeland, #2

Northwestern Vs. Penn St, 3:30 PM/EST, ESPN

Northwestern

*OT, Peter Skoronski, #77

OT, Ethan Wiederkehr, #76

IDL, Adetomiwa Adebawore, #99

S, Coco Azema, #0

Penn St

*T, Connor Galvin, #76

*IDL, Siaki Ika, #62

*IDL, Jaxon Player, #91

IDL, Gabe Hall, #95

*IOL, Jacob Gall, #66

TE, Ben Sims, #8

Oklahoma St Vs. Baylor, 3:30 PM/EST, FOX

Baylor

Rutgers Vs. Ohio St, 3:30 PM/EST, BTN

Rutgers

*S, Avery Young, #2

LB, Deion Jennings, #17

IOL, J.D. DiRenzo, #55

*EDGE, Aaron Lewis, #71

Ohio St

*T, Dawand Jones, #79

*T/IOL, Paris Johnson, #77

IDL, Taron Vincent, #6

*S, Lathan Ransom, #12

S, Ronnie Hickman, #14

LB, Cody Simon, #30

LB, Palaie Gaoteote, #21

IOL, Luke Wypler, #53

IOL, Matthew Jones, #55

TE, Gee Scott, #88

*WR, Jaxon Smith-Njigba, #11

WR, Julian Fleming, #4

*EDGE, Zach Harrison, #9

Wake Forest Vs. Florida St, 3:30 PM/EST, ABC

Wake Forest

T, DeVonte Gordon, #62

*IDL, Kobie Turner, #0

IDL, Tyler Williams, #72

S, Malik Mustapha, #3

S/CB, Chelen Garnes, #9

LB, Ryan Smenda Jr, #5

WR, Donavon Greene, #11

EDGE, Rondell Bothroyd, #40

Florida St

*S, Akeem Dent, #27

S, Jammie Robinson, #10

LB, Tatum Bethune, #15

LB, DJ Lundy, #46

TE, Camren McDonald, #87

IOL, Maurice Smith, #53

EDGE, Derrick McLendon, #9

EDGE, Jared Verse, #5

WR, Johnny Wilson, #14

WR, Ontaria Wilson, #80

RB, Treshaun Ward, #8

RB, Trey Benson, #3

Texas A&M Vs. Mississippi St, 4:00 PM/EST, SECN

Texas A&M

*S/SCB, Antonio Johnson, #27

S, Demani Richardson, #26

IOL, Layden Robinson, #64

IOL, Aki Ogunbiyi, #74

*WR, Ainias Smith, #0

RB, Devon Achane, #6

Mississippi St

EDGE, Tyrus Wheat, #2

*S, Collin Duncan, #19

RB, Dillon Johnson, #23

LSU Vs. Auburn, 7:00 PM/EST, ESPN

LSU

*IDL, Jaquelin Roy, #99

S, Major Burns, #28

*EDGE, BJ Ojulari, #18

EDGE, Ali Gaye, #11

*WR, Kayshon Boutte, #7

Auburn

T, Austin Troxell, #68

*IDL, Colby Wooden, #25

IDL, Marcus Harris, #50

S, Donovan Kaufman, #1

*LB, Owen Pappoe, #0

LB, Cam Riley, #13

*EDGE, Derick Hall, #29

EDGE, Eku Leota, #55

RB, Tank Bigsby, #4

North Carolina St Vs. Clemson, 7:30 PM/EST, ABC

North Carolina St

T, Timothy McKay, #52

S/CB, Jakeen Harris, #6

*IOL, Grant Gibson, #50

*IOL, Chandler Zavala, #64

IOL, Dylan McMahon, #54

LB, Drake Thomas, #32

EDGE, Davin Vann, #45

WR, Thayer Thomas, #5

Clemson

*T/IOL, Jordan McFadden, #71

*IDL, Bryan Bresee, #11

*IDL, Tyler Davis, #13 - Hurt

*S, Barrett Carter, #9

*EDGE, K.J. Henry, #5

*EDGE, Myles Murphy, #98

*EDGE, Xavier Thomas, #3

Georgia Vs. Missouri, 7:30 PM/EST, SECN

Georgia

*T, Broderick Jones, #59

T, Warren McClendon, #70

*IDL, Jalen Carter, #88

IDL, Zion Logue, #96

*IOL, Sedrick Van Pran, #63

*S, Christopher Smith, #29

*S, Tykee Smith, #23

*TE, Arik Gilbert, #14

LB, M.J. Sherman, #8

*EDGE, Nolan Smith, #4

EDGE, Robert Beal, #33

WR, Dominick Blaylock, #8

WR, Kearis Jackson, #10

*RB, Kenny McIntosh, #6

RB, Kendall Milton, #2

Missouri

*T, Javon Foster, #76

*S, Jaylon Carlies, #1

S/SCB, Kris Abrams-Draine, #14

IOL, Connor Wood, #66

EDGE, Isaiah McGuire, #9

EDGE, Trajan Jeffcoat, #18

West Virginia Vs. Texas, 7:30 PM/EST, FS1

West Virginia

*DL, Dante Stills, #55

*IOL, Zach Frazier, #54

IOL, Doug Nester #72

WR, Bryce Ford-Wheaton, #0

Texas

IDL, Alfred Collins, #95

*LB, DeMarvion Overshown, #0

TE, Jahleel Billingsley, #9

WR, Isaiah Neyor, #18

*RB, Bijan Robinson, #5