College Football Viewing Guild/Game Threads: Week 3

It is time to get familiar with the guys who could be drafted come April 2023. As of right now, I see these positions as our positions of need. I’ll include positions we where we need starters or depth. (Starters - T, C, IDL, S) (Depth - TE, WR, G, EDGE, RB) ...

* Prospects who have caught my eye

Oklahoma Vs. Nebraska, 12:00 PM/EST, FOX

Oklahoma

T, Tyler Guyton, #60

T, Anton Harrison, #71

IDL, Jalen Redmond, #31

S, Justin Broiles, #25

IOL, Andrew Raym, #73

LB, DaShaun White, #23

*WR, Marvin Mims, #17

WR, Theo Wease, #10

*EDGE, Reggie Grimes, #14

RB, Eric Gray, #0

Nebraska

OT/IOL, Turner Corcoran, #69

S, Myles Farmer, #8

*TE, Travis Vokolek, #83

WR, Trey Palmer, #3

*EDGE, Garrett Nelson, #44

Purdue Vs. Syracuse, 12:00 PM/EST, ESPN2

Purdue

IDL, Branson Deen, #58

S, Cam Allen, #10

S/SCB, Chris Jefferson, #17

S/SCB, Cory Trice, #23

LB, Jalen Graham, #6

WR, Charlie Jones, #15

Syracuse

*T, Matthew Bergeron, #60

LB, Mikel Jones, #3

LB, Marlowe Wax, #2

LB/EDGE, Stefon Thompson, #7

*RB, Sean Tucker, #34

Georgia Vs. South Carolina, 12:00 PM/EST, ESPN

Georgia

*T, Broderick Jones, #59

T, Warren McClendon, #70

*IDL, Jalen Carter, #88

IDL, Zion Logue, #96

*IOL, Sedrick Van Pran, #63

*S, Christopher Smith, #29

*S, Tykee Smith, #23

*TE, Arik Gilbert, #14

LB, M.J. Sherman, #8

*EDGE, Nolan Smith, #4

EDGE, Robert Beal, #33

WR, Dominick Blaylock, #8

WR, Kearis Jackson, #10

*RB, Kenny McIntosh, #6

RB, Kendall Milton, #2

South Carolina

T, Dylan Wonnum, #79

IDL, Zacch Pickens, #6

*TE, Jaheim Bell, #0

IOL, Eric Douglas, #71

WR, Josh Vann, #6

RB, MarShawn Lloyd, #1

BYU Vs. Oregon, 3:30 PM EST, FOX

BYU

*T, Blake Freeland, #71

T, Campbell Barrington, #74

TE, Isaac Rex, #83

WR, Puka Nacua, #12

EDGE, Tyler Batty, #92

Oregon

T/IOL, T.J. Bass, #56

*IOL, Alex Forsyth, #78

IDL, Brandon Dorlus, #3

S/SCB, Jamal Hill, #19

*LB, Noah Sewell, #1

LB, Justin Flowe, #10

Penn St Vs. Auburn, 3:30 PM/EST, CBS

Penn St

T/G, Caedan Wallace, #79

S, Ji’Ayir Brown, #16

TE, Theo Johnson, #84

*WR, Mitchell Tinsley, #5

*WR, Parker Washington, #3

EDGE, Adisa Isaac, #20

EDGE, Nick Tarburton, #46

Auburn

T, Austin Troxell, #68

*IDL, Colby Wooden, #25

IDL, Marcus Harris, #50

S, Donovan Kaufman, #1

*LB, Owen Pappoe, #0

LB, Cam Riley, #13

*EDGE, Derick Hall, #29

EDGE, Eku Leota, #55

RB, Tank Bigsby, #4

Mississippi St Vs. LSU, 6:00 PM/EST, ESPN

Mississippi St

EDGE, Tyrus Wheat, #2

*S, Collin Duncan, #19

RB, Dillon Johnson, #23

LSU

*IDL, Jaquelin Roy, #99

S, Major Burns, #28

*EDGE, BJ Ojulari, #18

EDGE, Ali Gaye, #11

*WR, Kayshon Boutte, #7

Texas Tech Vs. NC State, 7:00 PM/EST, ESPN2

Texas Tech

*DL, Tyree Wilson, #19

TE, Baylor Cupp, #88

RB, SaRodorick Thompson, #4

NC State

T, Timothy McKay, #52

S, Drake Thomas, #32

IOL, Grant Gibson, #50

*IOL, Chandler Zavala, #64

IOL, Dylan McMahon, #54

EDGE, Davin Vann, #45

Michigan St Vs. Washington, 7:30 PM/EST, ABC

Michigan St

*IDL, Jacob Slade, #64

S, Xavier Henderson, #3

LB, Jacoby Windmon, #4

WR, Jayden Reed, #1

EDGE, Khris Bogle, #2

RB, Jalen Berger, #8

Washington

T, Troy Fautanu, #55

IDL, Tuli Letuligasenoa, #91

IOL, Henry Bainivalu, #66

S, Alex Cook, #5

LB, Alphonzo Tuputala, #11

*EDGE, Jeremiah Martin, #3

*EDGE, Zion Tupuola-Fetui, #58

WR, Jalen McMillan, #11

Miami Vs. Texas A&M, 9:00 PM/EST, ESPN

Miami

*T, DJ Scaife Jr, #51

T, John Campbell JR, #74

IOL, Justice Oluwaseun, #70

S, Al Blades Jr, #7

LB, Corey Flagg Jr, #11

WR, Xavier Restrepo, #7

WR, Michael Redding, #83

EDGE, Mitchell Agude, #45

RB, Henry Parrish Jr, #21

Texas A&M

*S/SCB, Antonio Johnson, #27

S, Demani Richardson, #26

IOL, Layden Robinson, #64

IOL, Aki Ogunbiyi, #74

*WR, Ainias Smith, #0

RB, Devon Achane, #6