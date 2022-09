College Football Viewing Guild/Game Threads: Week 2

It is time to get familiar with the guys who could be drafted come April 2023. As of right now, I see these positions as our positions of need. I’ll include positions we where we need starters or depth. (Starters - T, C, IDL, S) (Depth - TE, WR, G, EDGE, RB) ...

* Prospects who have caught my eye

Alabama Vs. Texas, 12:00 PM/EST, FOX

Alabama

*IDL, Byron Young, #47

IDL, Justin Eboigbe, #92

*S, Jordan Battle, #9

*S, Brian Branch, #14

S/SCB, Malachi Moore, #13

*LB, Henry To’oto’o, #10

TE, Cameron Latu, #81

IOL, Seth McLaughlin, #56

*IOL, Emil Ekiyor, #55

IOL, Javion Cohen, #70

*EDGE, Will Anderson, #31

*WR, Jermaine Burton, #3

WR, Tyler Harrell, #8

RB, Jahmyr Gibbs, #1

Texas

IDL, Alfred Collins, #95

*LB, DeMarvion Overshown, #0

TE, Jahleel Billingsley, #9

WR, Isaiah Neyor, #18

*RB, Bijan Robinson, #5

Missouri Vs. Kansas St, 12:00 PM/EST, ESPN2

Missouri

*T, Javon Foster, #76

*S, Jaylon Carlies, #1

S/SCB, Kris Abrams-Draine, #14

IOL, Connor Wood, #66

EDGE, Isaiah McGuire, #9

EDGE, Trajan Jeffcoat, #18

Kansas St

*OL, Cooper Beebe, #50

*RB, Deuce Vaughn, #22

*EDGE, Felix Anudike-Uzomah, #91

South Carolina Vs. Arkansas, 12:00 PM/EST, ESPN

South Carolina

T, Dylan Wonnum, #79

IDL, Zacch Pickens, #6

*TE, Jaheim Bell, #0

IOL, Eric Douglas, #71

WR, Josh Vann, #6

RB, MarShawn Lloyd, #1

Arkansas

T, Dalton Wagner, #78

*IOL, Ricky Stromberg, #51

*LB, Bumper Pool, #10

LB, Drew Sanders, #42

*S, Jalen Catalon, #1

S, Simeon Blair, #15

TE, Trey Knox, #7

IOL, Brady Latham, #62

IOL, Beaux Limmer, #55

WR, Jadon Haselwood, #9

App St Vs. Texas A&M, 3:30 PM/EST, ESPN2

App St

*T, Cooper Hodges, #70

LB/EDGE, Nick Hampton, #9

IOL, Isaiah Helms, #54

RB, Nate Noel, #5

RB, Camerun Peoples, #6

Texas A&M

*S/SCB, Antonio Johnson, #27

S, Demani Richardson, #26

IOL, Layden Robinson, #64

IOL, Aki Ogunbiyi, #74

*WR, Ainias Smith, #0

RB, Devon Achane, #6

Tennessee Vs. Pittsburgh, 3:30 PM/EST, ABC

Tennessee

*T, Darnell Wright, #58

LB, Jeremy Banks, #33

IOL, Cooper Mays, #63

IOL, Jerome Carvin, #75

*WR, Cedric Tillman, #4

WR, Bru McCoy, #15

EDGE, Tyler Baron, #9

Pittsburgh

T, Carter Warren, #77

T/IOL, Gabe Houy, #57

*IDL/EDGE, Calijah Kancey, #8

LB, SirVocea Dennis, #7

S, Brandon Hill, #9

WR, Konata Mumpfield, #14

WR, Jared Wayne, #5

IOL, Jake Kradel, #53

*EDGE, Habakkuk Baldonado, #87

RB, Israel Abanikanda, #2

Houston Vs. Texas Tech, 4:00 PM/EST, FS1

Houston

T, Patrick Paul, #76

IDL, Chidozie Nwankwo, #10

LB, Donavan Mutin, #3

EDGE, D’Anthony Jones, #44

*WR, Nathaniel Dell, #1

Texas Tech

*DL, Tyree Wilson, #19

TE, Baylor Cupp, #88

RB, SaRodorick Thompson, #4

Iowa St Vs. Iowa, 4:00 PM/EST, BTN

Iowa

DL, Lukas Van Ness, #91

*LB, Jack Campbell, #31

LB, Seth Benson, #44

LB, Jestin Jacobs, #5

*TE, Sam LaPorta, #84

RB, Jirehl Brock, #21

Iowa St

*IOL, Darrell Simmons, #55

TE, Easton Dean, #87

WR, Xavier Hutchinson, #8

WR, Sean Shaw, #2

*EDGE, Will McDonald, #9

Kentucky Vs. Florida, 7:00 PM/EST, ESPN

Kentucky

IDL, Justin Rogers, #52

IOL, Tashawn Manning, #79

WR, Tayvion Robinson, #9

LB/EDGE, J.J. Weaver, #13

EDGE, Jordan Wright, #15

RB, Chris Rodriguez, #24

Florida

*IDL, Gervon Dexter, #9

S, Rashad Torrence, #22

S, Trey Dean, #0

IOL, O’Cyrus Torrence, #54

*LB, Ventrell Miller, #51

*EDGE, Brenton Cox, #1

Arizona St Vs. Oklahoma St, 7:30 PM/EST, ESPN 2

Arizona St

IDL, Nesta Jade Silvera, #4

LB, Merlin Robertson, #8

IOL, Ladarius Henderson, #77

RB, Chip Trayanum, #1

Oklahoma St

T, Cole Birmingham, #67

WR, Brennan Presley, #80

EDGE, Brock Martin, #9

EDGE, Tyler Lacy, #89

IOL, Hunter Woodard, #70

Baylor Vs. BYU, 10:15 PM/EST, ESPN

Baylor

*T, Connor Galvin, #76

*IDL, Siaki Ika, #62

*IDL, Jaxon Player, #91

IDL, Gabe Hall, #95

*IOL, Jacob Gall, #66

TE, Ben Sims, #8

BYU

*T, Blake Freeland, #71

T, Campbell Barrington, #74

TE, Isaac Rex, #83

WR, Puka Nacua, #12

EDGE, Tyler Batty, #92