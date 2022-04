Matt’s Top 10 Positional Rankings: Defense

Yesterday I posted my positional rankings for the offense. Today is all about the defense. I expect this group to get a heavy amount of attention early in the draft. Please feel free to post your own rankings below.

**Red Flag

*Hurt

IDL

Jordan Davis, Georgia Devonte Wyatt, Georgia** Logan Hall, Houston Travis Jones, UConn Perrion Winfrey, Oklahoma Phidarian Mathis, Alabama Zachary Carter, Florida Matthew Butler, Tennessee Haskell Garrett, Ohio State John Ridgeway, Arkansas

EDGE

Kayvon Thibodeaux, Oregon Jermaine Johnson, Florida State Aidan Hutchinson, Michigan Arnold Ebiketie, Penn State Travon Walker, Georgia George Karlaftis, Purdue Boye Mafe, Minnesota David Ojabo, Michigan* Kingsley Enagbare, South Carolina Myjai Sanders, Cincinnati

LB

Nakobe Dean, Georgia Devin Lloyd, Utah Christian Harris, Alabama Quay Walker, Georgia Brandon Smith, Penn State Chad Muma, Wyoming Troy Andersen, Montana State Damone Clark, LSU Leo Chenal, Wisconsin Channing Tindall, Georgia

CB

Ahmad Gardner, Cincinnati Derek Stingley, LSU Kyler Gordon, Washington Andrew Booth, Clemson Trent McDuffie, Washington Kaiir Elam, Florida Roger McCreary, Auburn Coby Bryant, Cincinnati Marcus Jones, Houston Tariq Woolen, UTSA

S