College Football Conference Championship Saturday Viewing Guide/Game Threads

We have more conference championship games today! I will mention the positions we will need to address in the offseason. Unfortunately for us, that is almost all of them. Right now in order of need, those positions are as follows: IOL, S, TE, CB, EDGE, RT, WR, LB, IDL, RB.

*Indicates guys I particularly like

Baylor Vs. Oklahoma State, 12:00 PM EST, ABC

Baylor

*CB, Raleigh Texada, #3

*IOL, Jacob Gall, #66

IOL, Grant Miller, #63

*IOL, Xavier Newman-Johnson #55

*LB/SCB/S, Jalen Pitre, #8

S, Christian Morgan, #4

*T, Connor Galvin, #76

WR, Tyquan Thornton, #9

WR, R.J. Sneed, #0

*RB, Abram Smith, #7

Oklahoma State

*CB, Jarrick Bernard-Converse, #24

*S, Jason Taylor, #25

*S, Kolby Harvell-Peel, #31

EDGE, Tyler Lacy, #89

*IOL, Josh Sills, #72

LB, Malcolm Rodriguez, #20

WR, Tay Martin, #1

RB, Jaylen Warren, #7

Utah State Vs. San Diego State, 3:00 PM EST, FOX

Utah State

EDGE/LB, Nick Heninger, #42

WR, Deven Thompkins, #13

WR, Brandon Bowling, #16

San Diego State

IOL, Alama Uluave, #72

*IOL, William Dunkle #73

*IDL/EDGE, Cameron Thomas, #99

*CB, Tayler Hawkins, #9

LB, Michael Shawcroft #46

*T, Zachary Thomas, #76

IDL, Jonah Tavai, #66

App State Vs. Louisiana Lafayette, 3:30 PM EST, ESPN

App State

IOL, Baer Hunter, #51

EDGE, Nick Hampton, #31

*EDGE/IDL, Demetrius Taylor, #9

*SCB, Shaun Jolly, #3

*CB, Steven Jones Jr, #6

T, Cooper Hodges, #70

*LB, D’Marco Jackson, #52

LB, T.D. Roof, #15

*WR, Corey Sutton, #2

WR, Thomas Hennigan, #5

Louisiana Lafayette

S, Percy Butler, #9

*IOL, O’Cyrus Torrence, #58

EDGE, Chauncey Manac, #17

CB, Eric Garror, #19

*CB, Mekhi Garner, #20

*T, Max Mitchell, #74

IDL, Zi’Yon Hill, #4

Houston Vs. Cincinnati, 4:00 PM EST, ABC

Houston

IOL, Kody Russey, #65

CB, Damarion Williams, #6

*LB/EDGE, David Anenih, #12

EDGE, Derek Parish, #0

LB, Donavan Mutin, #3

T, Dennis Bardwell, #64

*IDL, Logan Hall, #92

Cincinnati

*CB, Ahmad Gardner, #1

*CB, Coby Bryant, #7

CB, Arquon Bush, #9

*EDGE, Myjai Sanders, #21

EDGE, Malik Vann, #42

*S, Bryan Cook, #6

*LB, Darrian Beavers, #0

IDL, Curtis Brooks, #92

*RB, Jerome Ford, #24

Georgia Vs. Alabama, 4:00 PM EST, CBS

Georgia

*CB, Derion Kendrick, #1

*EDGE, Adam Anderson, #19

*IOL, Justin Shaffer, #54

*S, Lewis Cine, #16

S, Christopher Smith, #29

Tykee Smith - Hurt

*T, Jamaree Salyer, #69

*WR, George Pickens, #1

WR, Kearis Jackson #10

*IDL, Jordan Davis, #99

*IDL, Devonte Wyatt, #95

*RB, Zamir White, #3

Alabama

*CB, Josh Jobe, #28

*EDGE, Christopher Allen, #4

*IOL, Emil Ekiyor Jr, #55

*S, Jordan Battle, #9

S, DeMarcco Hellams, #29

TE, Jahleel Billingsley, #19

*T, Evan Neal, #73

*LB, Christian Harris, #8

*WR, Jameson Williams, #1

*WR, John Metchie III, #8

*IDL, Phidarian Mathis, #48

*RB, Brian Robinson Jr, #4

Michigan Vs. Iowa, 8:00 PM EST, FOX

Michigan

*EDGE, Aidan Hutchinson, #97

*EDGE, David Ojabo, #55

IOL, Andrew Vastardis, #68

*S, Brad Hawkins, #2

*S/CB, Daxton Hill, #30

*CB, Gemon Green, #22

CB, Vincent Gray, #4

*LB, Josh Ross, #12

*T, Andrew Stueber, #71

*WR, Ronnie Bell, #8 -Out for season

WR, Cornelius Johnson, #6

*RB, Hassan Haskins, #25

Iowa

*CB, Riley Moss, #33

*CB, Matt Hankins, #8

*EDGE, Zach VanValkenburg, #97

*IOL, Tyler Linderbaum, #65

*S, Jack Koerner, #28

S, Kaevon Merriweather, #26

S, Dane Belton, #4

*LB, Jack Campbell, #31

RB, Tyler Goodson, #15

Pittsburgh Vs. Wake Forest, 8:00 PM EST, ABC

Pittsburgh

*TE, Lucas Krull, #7

*Habakkuk Baldonado

LB, John Petrishen, #0

LB, SirVocea Dennis, #7

T, Carter Warren, #77

Wake Forest

*T/IOL, Zach Tom, #50

IOL, Loic Ngassam Nya, #59

*S, Traveon Redd, #17

EDGE, Rondell Bothroyd, #40

EDGE, Luiji Vilain, #2

LB, Luke Masterson, #12

WR, A.T. Perry, #9

WR, Jaquarii Roberson, #5

IDL, Miles Fox, #11

RB, Christian Beal-Smith, #1