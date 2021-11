College Football Week 12 Viewing Guide/Game Thread

There are a lot of games/prospects to keep an eye on. I will be picking a bushel of games based on matchups and talent that we should follow. I will mention the positions we will need to address in the offseason. Unfortunately for us, that is almost all of them. Right now in order of need, those positions are as follows: IOL, S, TE, CB, EDGE, RT, WR, LB, IDL, RB.

*Indicates guys I particularly like

Florida State Vs. Florida, 12:00 PM EST, ESPN

Florida State

*EDGE, Jermaine Johnson, #11

S, Jammie Robinson, #10

RB, Jashaun Corbin, #0

IDL, Robert Cooper, #91

Florida

*CB, Kaiir Elam, #5

*EDGE, Zachary Carter, #6

*EDGE, Jeremiah Moon, #7

IOL, Ethan White, #77

T, Jean Delance, #56

Ohio State Vs. Michigan, 12:00 PM EST, FOX

Ohio State

CB, Sevyn Banks, #7

EDGE, Tyreke Smith, #11

*EDGE, Zach Harrison, #9

S, Marcus Hooker, #23

*T, Thayer Munford, #75

*WR, Chris Olave, #2

*WR, Garrett Wilson, #5

*IDL, Haskell Garrett, #92

*RB, Master Teague III, #33

Michigan

*CB, Gemon Green, #22

*EDGE, Aidan Hutchinson, #97

IOL, Andrew Vastardis, #68

*S, Brad Hawkins, #2

*S/CB, Daxton Hill, #30

*LB, Josh Ross, #12

T, Andrew Stueber, #71

*WR, Ronnie Bell, #8 -Out for season

WR, Cornelius Johnson, #6

*RB, Hassan Haskins, #25

Texas Tech Vs. Baylor, 12:00 PM EST, FS1

Texas Tech

*CB, DaMarcus Fields, #23

*IOL, Dawson Deaton, #73

S, Eric Monroe, #11

*LB, Colin Schooler, #17

LB, Riko Jeffers, #6

*WR, Erik Ezukanma, #13

*WR, KeSean Carter, #82

RB, SaRodorick Thompson, #4

Baylor

*CB, Raleigh Texada, #3

*IOL, Jacob Gall, #66

IOL, Grant Miller, #63

*IOL, Xavier Newman-Johnson #55

*LB/SCB/S, Jalen Pitre, #8

S, Christian Morgan, #4

*T, Connor Galvin, #76

WR, Tyquan Thornton, #9

WR, R.J. Sneed, #0

*RB, Abram Smith, #7

Wake Forest Vs. Boston College, 12:00 PM EST, ESPN2

Wake Forest

*T/IOL, Zach Tom, #50

IOL, Loic Ngassam Nya, #59

*S, Traveon Redd, #17

EDGE, Rondell Bothroyd, #40

EDGE, Luiji Vilain, #2

LB, Luke Masterson, #12

WR, A.T. Perry, #9

WR, Jaquarii Roberson, #5

IDL, Miles Fox, #11

RB, Christian Beal-Smith, #1

Boston College

CB, Elijah Jones, #20

CB, Josh DeBerry, #21

EDGE, Brandon Barlow, #44

*T/IOL, Tyler Vrabel, #78

*IOL, Alec Lindstrom, #72

*IOL, Zion Johnson, #77

S, Jason Maitre, #3

*TE, Trae Barry, #3

T, Ben Petrula, #64

*WR, Zay Flowers, #4

WR, CJ Lewis, #11

LB, Isaiah Graham-Mobley, #19

Alabama Vs. Auburn, 3:30 PM EST, CBS

Alabama

*CB, Josh Jobe, #28

*EDGE, Christopher Allen, #4

*IOL, Emil Ekiyor Jr, #55

*S, Jordan Battle, #9

S, DeMarcco Hellams, #29

TE, Jahleel Billingsley, #19

*T, Evan Neal, #73

*LB, Christian Harris, #8

*WR, Jameson Williams, #1

*WR, John Metchie III, #8

*IDL, Phidarian Mathis, #48

*RB, Brian Robinson Jr, #4

Auburn

*CB, Roger McCreary, #23

EDGE, T.D. Moultry, #99

EDGE, Derick Hall, #29

S, Smoke Monday, #21

*LB, Zakoby McClain, #9

Oregon State Vs. Oregon, 3:30 PM EST, ESPN

Oregon State

IOL, Nathan Eldridge, #64

IOL, Nous Keobounnam, #69

S, Alton Julian, #7

S, Kitan Oladapo, #28

T, Joshua Gray, #67

T, Brandon Kipper, #68

WR, Trevon Bradford, #8

RB, B.J. Baylor, #4

Oregon

*CB, Mykael Wright, #2

*EDGE, Kayvon Thibodeaux, #5 -

*S, Verone McKinley, #23

IOL, Alex Forsyth, #78

WR, Johnny Johnson, #3

IDL, Brandon Dorlus, #97

*RB, CJ Verdell, #7

RB, Travis Dye, #26

Penn State Vs. Michigan State, 3:30 PM EST, ABC

Penn State

*CB, Joey Porter Jr, #9

*EDGE, Arnold Ebiketie, #17

EDGE, Jesse Luketa, #40

IOL, Mike Miranda, #73

IOL, Juice Scruggs, #70

*S, Jaquan Brisker, #1

T, Rasheed Walker, #53

*WR, Jahan Dotson, #5

Michigan State

CB, Michael Dowell, #7

IOL, Matt Allen, #64

IOL, J.D. Duplain, #67

EDGE, Jacub Panasiuk, #96

EDGE, Drew Beesley, #86

*S, Xavier Henderson, #3

WR, Jalen Nailor, #8

WR, Jayden Reed, #1

IDL, Jacob Slade, #64

*RB, Kenneth Walker, #9

Western Kentucky Vs. Marshall, 3:30 PM EST, CBSSN

Western Kentucky

*IOL, Boe Wilson, #56

IOL, Rusty Staats, #53

*S, Antwon Kincade, #1

*EDGE/LB, Deangelo Malone, #10

*LB, Jaden Hunter, #11

*T, Cole Spencer, #70

*WR, Jerreth Sterns, #8

Marshall

*IOL, Alex Mollette, #55

*TE/HB, Xavier Gaines, #11

*S, Nazeeh Johnson, #13

T, Will Ulmer, #50

Virginia Vs. Virginia Tech, 3:45 PM EST, ACCN

Virginia

*IOL, Olusegun Oluwatimi, #55

IOL, Chris Glaser, #69

*CB/S, Nick Grant, #1

*TE, Jelani Woods, #0

*S, Joey Blount, #29

S, Antonio Clary, #14

T, Bobby Haskins, #70

LB, Noah Taylor, #7

WR, Keytaon Thompson, #99

Virginia Tech

CB, Chamarri Conner, #22

EDGE, TyJuan Garbutt, #45

EDGE, Emmanuel Belmar, #8

IOL, Lecitus Smith, #54

*TE, James Mitchell, #82 - Done for season

LB, Dax Hollifield, #4

T, Silas Dzansi, #60

WR, Tre Turner, #11

Wisconsin Vs. Minnesota, 4:00 PM EST, FOX

Wisconsin

CB, Faion Hicks, #1

*T/IOL, Logan Bruss, #60

*IOL, Josh Seltzner, #70

S, Scott Nelson, #9

*TE, Jake Ferguson, #84

*T, Tyler Beach, #65

*LB, Jack Sanborn, #57

LB, Leo Chenal, #45

WR, Danny Davis, #7

IDL, Matt Henningsen, #92

Minnesota

CB, Coney Durr, #16

EDGE, Boye Mafe, #34

*IOL, John Michael Schmitz, #60

S, Justus Harris, #21

S, Benny Sapp III, #22

*T, Daniel Faalele, #78

T/IOL, Blaise Andries, #77

*WR, Chris Autman-Bell, #7

*RB, Mohamed Ibrahim, #24 - Out for season

Texas A&M Vs. LSU, 7:00 PM EST, ESPN

Texas A&M

CB, Jaylon Jones, #17

EDGE, DeMarvin Leal, #8

S, Demani Richardson, #26

IOL, Layden Robinson, #64

*T, Kenyon Green, #55

*TE, Jalen Wydermyer, #85

LB, Aaron Hansford, #1

WR, Ainias Smith, #0

IDL, Jayden Peevy, #92

*RB, Isaiah Spiller, #28

LSU

*CB, Derek Stingley Jr, #7 - Done for year

CB, Cordale Flott, #25

*EDGE, Andre Anthony, #3

IOL, Liam Shanahan, #56

IOL, Ed Ingram, #70

IOL, Chasen Hines, #57

Clemson Vs. South Carolina, 7:30 PM EST, SECN

Clemson

*CB, Andrew Booth Jr, #23

EDGE, K.J. Henry, #5

EDGE, Xavier Thomas, #3

*S, Nolan Turner #24 - Hurt

*T, Jordan McFadden, #71

*WR, Justyn Ross, #8 - Hurt

WR, Joseph Ngata, #10

LB, Jake Venables, #15

LB, James Skalski, #47

South Carolina

*CB, Cam Smith, #9

*CB, Darius Rush, #28

*S, Jaylan Foster, #12

*EDGE, Kingsley Enagbare, #1

IOL, Jovaughn Gwyn, #54

*T, Dylan Wonnum, #79

LB, Brad Johnson, #19

IDL, Zacch Pickens, #6

RB, ZaQuandre White, #11

Oklahoma Vs. Oklahoma State, 7:30 PM EST, ABC

Oklahoma

*EDGE, Nik Bonitto, #11

IOL, Marquis Hayes, #54

T, Tyrese Robinson, #52

*IDL, Jalen Redmond, #31

*IDL, Perrion Winfrey, #8

*RB, Kennedy Brooks, #26

RB, Eric Gray, #0

Oklahoma State

*CB, Jarrick Bernard-Converse, #24

*S, Jason Taylor, #25

*S, Kolby Harvell-Peel, #31

EDGE, Tyler Lacy, #89

*IOL, Josh Sills, #72

LB, Malcolm Rodriguez, #20

WR, Tay Martin, #1

RB, Jaylen Warren, #7

Pittsburgh Vs. Syracuse, 7:30 PM EST, ACCN

Pittsburgh

*TE, Lucas Krull, #7

*Habakkuk Baldonado

LB, John Petrishen, #0

LB, SirVocea Dennis, #7

T, Carter Warren, #77

Syracuse

S, Eric Coley, #34

*CB, Garrett Williams, #8

*EDGE, Cody Roscoe, #18

*T, Matthew Bergeron, #60

IDL, Josh Black, #85

Kentucky Vs. Louisville, 7:30 PM EST, ESPN2

Kentucky

*EDGE/IDL, Josh Paschal, #4

EDGE, Jordan Wright, #15

*S, Tyrell Ajian, #23

S, Yusuf Corker, #29

*T/IOL, Darian Kinnard, #70

T, Dare Rosenthal, #51

WR, Wan’Dale Robinson, #1

RB, Chris Rodriguez Jr, #24

Louisville

*IOL, Caleb Chandler, #55

IOL, Cole Bentley, #66

TE, Marshon Ford, #83

*EDGE, Yasir Abdullah, #22

Nevada Vs. Colorado State, 9:00 PM EST, CBSSN

Nevada

CB, Berdale Robins, #0

*EDGE, Tristan Nichols, #95

S, Jordan Lee, #13

*TE, Cole Turner, #19

LB, Daiyan Henley, #11

WR, Romeo Doubs, #7

*IDL, Dom Peterson, #99

Colorado State

*TE, Trey McBride, #85

*EDGE, Scott Patchan, #1

EDGE, Toby McBride, #0

CB, Rashad Ajayi, #4

LB, Cam’ron Carter, #12

LB, Dequan Jackson, #5

RB, David Bailey, #5

BYU Vs. USC, 10:30 PM EST, ESPN

BYU

CB, Isaiah Herron, #11

EDGE, Uriah Leiataua, #58

S, Chaz Ah You, #3

*IOL, James Empey, #66

TE, Isaac Rex, #83

T, Blake Freeland, #71

WR, Samson Nacua, #45

WR, Neil Pau’u, #2

USC

CB, Isaac Taylor-Stuart, #6

*EDGE, Drake Jackson, #99

*S, Isaiah Pola-Mao, #21

*IOL, Andrew Vorhees, #72

IOL, Liam Jimmons, #71

IOL, Brett Neilon, #62

*WR, Drake London, #15

IDL, Tuli Tuipulotu, #49