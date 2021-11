College Football Week 12 Viewing Guide

There are a lot of games/prospects to keep an eye on. I will be picking a pride of games based on matchups and talent that we should follow. I will mention the positions we will need to address in the offseason. Unfortunately for us, that is almost all of them. Right now in order of need, those positions are as follows: IOL, S, TE, CB, EDGE, RT, WR, LB, IDL, RB.

Iowa State Vs. Oklahoma, 12:00 PM EST, FOX

Iowa State

*CB, Anthony Johnson Jr, #26

EDGE, Eyioma Uwazurike, #58

EDGE, Will McDonald, #9

S, Isheem Young, #1

T, Sean Foster, #75

*LB, Mike Rose, #23

LB, O’Rien Vance, #34

WR, Xavier Hutchinson, #8

*RB, Breece Hall #28

Oklahoma

*EDGE, Nik Bonitto, #11

IOL, Marquis Hayes, #54

T, Tyrese Robinson, #52

*IDL, Jalen Redmond, #31

*IDL, Perrion Winfrey, #8

*RB, Kennedy Brooks, #26

RB, Eric Gray, #0

Michigan State Vs. Ohio State, 12:00 PM EST, ABC

Michigan State

CB, Michael Dowell, #7

IOL, Matt Allen, #64

IOL, J.D. Duplain, #67

EDGE, Jacub Panasiuk, #96

EDGE, Drew Beesley, #86

*S, Xavier Henderson, #3

WR, Jalen Nailor, #8

WR, Jayden Reed, #1

IDL, Jacob Slade, #64

Ohio State

CB, Sevyn Banks, #7

EDGE, Tyreke Smith, #11

*EDGE, Zach Harrison, #9

S, Marcus Hooker, #23

*T, Thayer Munford, #75

*WR, Chris Olave, #2

*WR, Garrett Wilson, #5

*IDL, Haskell Garrett, #92

*RB, Master Teague III, #33

Purdue Vs. Northwestern, 12:00 PM EST, BTN

Purdue

*EDGE, George Karlaftis, #5

T, Greg Long, #69

LB, Kieren Douglas, #43

TE, Payne Durham, #87

*WR, David Bell, #3

IDL, Branson Deen, #58

Northwestern

*CB, A.J. Hampton Jr, #11

*S/CB, Cameron Mitchell, #2

EDGE, Adetomiwa Adebawore, #99

*S, Brandon Joseph, #16

IOL, Sam Gerak, #52

S/LB, Chris Bergin, #28

RB, Evan Hull, #26

Wake Forest Vs. Clemson, 12:00 PM EST, ESPN

Wake Forest

*T/IOL, Zach Tom, #50

IOL, Loic Ngassam Nya, #59

*S, Traveon Redd, #17

EDGE, Rondell Bothroyd, #40

EDGE, Luiji Vilain, #2

LB, Luke Masterson, #12

WR, A.T. Perry, #9

WR, Jaquarii Roberson, #5

IDL, Miles Fox, #11

RB, Christian Beal-Smith, #1

Clemson

*CB, Andrew Booth Jr, #23

EDGE, K.J. Henry, #5

EDGE, Xavier Thomas, #3

*S, Nolan Turner #24 - Hurt

*T, Jordan McFadden, #71

*WR, Justyn Ross, #8 - Hurt

WR, Joseph Ngata, #10

LB, Jake Venables, #15

LB, James Skalski, #47

Arkansas Vs. Alabama, 3:30 PM EST, CBS

Arkansas

*CB, Montaric Brown, #21

EDGE, Tre Williams, #55

S, Jalen Catalon, #1

*T, Myron Cunningham, #76

LB, Grant Morgan, #31

*WR, Treylon Burks, #16

RB, Trelon Smith, #22

Alabama

*CB, Josh Jobe, #28

*EDGE, Christopher Allen, #4

*IOL, Emil Ekiyor Jr, #55

*S, Jordan Battle, #9

S, DeMarcco Hellams, #29

TE, Jahleel Billingsley, #19

*T, Evan Neal, #73

*LB, Christian Harris, #8

*WR, Jameson Williams, #1

*WR, John Metchie III, #8

*IDL, Phidarian Mathis, #48

*RB, Brian Robinson Jr, #4

Michigan Vs. Maryland, 3:30 PM EST, BTN

Michigan

*CB, Gemon Green, #22

*EDGE, Aidan Hutchinson, #97

IOL, Andrew Vastardis, #68

*S, Brad Hawkins, #2

*S/CB, Daxton Hill, #30

*LB, Josh Ross, #12

T, Andrew Stueber, #71

*WR, Ronnie Bell, #8 -Out for season

WR, Cornelius Johnson, #6

*RB, Hassan Haskins, #25

Maryland

EDGE, Durell Nchami, #30

S, Nick Cross, #3

T, Spencer Anderson, #54

*WR, Dontay Demus Jr, #7

Nebraska Vs. Wisconsin, 3:30 PM EST, ABC

Nebraska

*S, Deontai Williams, #8

*S,SCB/LB, JoJo Domann, #13

TE, Austin Allen, #11

*WR, Samori Toure, #3

IDL, Ben Stille, #95

Wisconsin

CB, Faion Hicks, #1

*T/IOL, Logan Bruss, #60

*IOL, Josh Seltzner, #70

S, Scott Nelson, #9

*TE, Jake Ferguson, #84

*T, Tyler Beach, #65

*LB, Jack Sanborn, #57

LB, Leo Chenal, #45

WR, Danny Davis, #7

IDL, Matt Henningsen, #92

SMU Vs. Cincinnati, 3:30 PM EST, ESPN

SMU

EDGE, Gary Wiley, #55

S, Trevor Denbow, #16

*TE, Grant Calcaterra, #88

*LB, Delano Robinson, #3

*WR, Reggie Roberson Jr, #21

*WR, Rashee Rice, #11

*WR, Danny Gray, #5

IDL, Will Jones, #95

IDL, Elijah Chatman, #40

*RB, Ulysses Bentley, #7

Cincinnati

*CB, Ahmad Gardner, #1

CB, Arquon Bush, #9

*EDGE, Myjai Sanders, #21

EDGE, Malik Vann, #42

S, Bryan Cook, #6

LB, Darrian Beavers, #0

IDL, Curtis Brooks, #92

RB, Jerome Ford, #24

Virginia Vs. Pittsburgh, 3:30 PM EST, ESPN2

Virginia

*IOL, Olusegun Oluwatimi, #55

IOL, Chris Glaser, #69

*CB/S, Nick Grant, #1

*TE, Jelani Woods, #0

*S, Joey Blount, #29

S, Antonio Clary, #14

T, Bobby Haskins, #70

LB, Noah Taylor, #7

WR, Keytaon Thompson, #99

Pittsburgh

*TE, Lucas Krull, #7

*Habakkuk Baldonado

LB, John Petrishen, #0

LB, SirVocea Dennis, #7

T, Carter Warren, #77

Syracuse Vs. North Carolina State, 4:00 PM EST, ACCN

Syracuse

S, Eric Coley, #34

*CB, Garrett Williams, #8

*EDGE, Cody Roscoe, #18

*T, Matthew Bergeron, #60

IDL, Josh Black, #85

North Carolina State

S, Tanner Ingle, #10

S/SCB, Tyler Baker-Williams, #13

*T, Ikem Ekwonu, #79

LB, Isaiah Moore, #1

LB, Drake Thomas, #32

*WR, Emeka Emezie, #86

Florida Vs. Missouri, 4:00 PM EST, SECN

Florida

*CB, Kaiir Elam, #5

*EDGE, Zachary Carter, #6

EDGE, Jeremiah Moon, #7

IOL, Ethan White, #77

T, Jean Delance, #56

Missouri

*CB, Akayleb Evans, #26

CB, Allie Green, #24

*EDGE, Trajan Jeffcoat, #18

IDL, Kobie Whiteside, #78

*RB, Tyler Badie, #4

UCLA VS. USC, 4:00 PM EST, FOX

UCLA

CB, Jay Shaw, #1

*EDGE, Mitchell Agude, #45

*IOL, Paul Grattan Jr, #65

IOL, Atonio Mafi, #56

*S, Quentin Lake, #37

*RB, Zach Charbonnet, #24

RB, Brittain Brown, #28

USC

CB, Isaac Taylor-Stuart, #6

*EDGE, Drake Jackson, #99

*S, Isaiah Pola-Mao, #21

*IOL, Andrew Vorhees, #72

IOL, Liam Jimmons, #71

IOL, Brett Neilon, #62

*WR, Drake London, #15

IDL, Tuli Tuipulotu, #49

Louisiana Lafayette Vs. Liberty, 4:00 PM EST, ESPNU

Louisiana Lafayette

S, Percy Butler, #9

*IOL, O’Cyrus Torrence, #58

EDGE, Chauncey Manac, #17

CB, Eric Garror, #19

*CB, Mekhi Garner, #20

*T, Max Mitchell, #74

IDL, Zi’Yon Hill, #4

Liberty

EDGE, TreShaun Clark, #10

S/CB, Skyler Thomas, #5

CB, Duron Lowe, #29

LB, Rashaad Harding, #0

T, Cooper McCaw, #77

WR, Demario Douglas, #3

Baylor Vs. Kansas State, 5:30 PM EST, FS1

Baylor

*CB, Raleigh Texada, #3

*IOL, Jacob Gall, #66

IOL, Grant Miller, #63

*IOL, Xavier Newman-Johnson #55

*LB/SCB/S, Jalen Pitre, #8

S, Christian Morgan, #4

*T, Connor Galvin, #76

WR, Tyquan Thornton, #9

WR, R.J. Sneed, #0

RB, Abram Smith, #7

Kansas State

*IOL, Josh Rivas, #76

T, Cooper Beebe, #50

WR, Malik Knowles, #4

IDL, Eli Huggins, #92

*RB, Deuce Vaughn , #22

Auburn Vs. South Carolina, 7:00 PM EST, ESPN

Auburn

*CB, Roger McCreary, #23

EDGE, T.D. Moultry, #99

EDGE, Derick Hall, #29

S, Smoke Monday, #21

*LB, Zakoby McClain, #9

South Carolina

*CB, Cam Smith, #9

*CB, Darius Rush, #28

*S, Jaylan Foster, #12

*EDGE, Kingsley Enagbare, #1

IOL, Jovaughn Gwyn, #54

*T, Dylan Wonnum, #79

LB, Brad Johnson, #19

IDL, Zacch Pickens, #6

RB, ZaQuandre White, #11

Oregon Vs. Utah, 7:30 PM EST, ABC

Oregon

*CB, Mykael Wright, #2

*EDGE, Kayvon Thibodeaux, #5 -

*S, Verone McKinley, #23

IOL, Alex Forsyth, #78

WR, Johnny Johnson, #3

IDL, Brandon Dorlus, #97

*RB, CJ Verdell, #7

RB, Travis Dye, #26

Utah

CB, JaTravis Broughton, #4

EDGE, Mika Tafua, #42

IOL, Nick Ford, #55

S, Vonte Davis, #9

*LB, Devin Lloyd, #00

*LB, Nephi Sewell, #1

TE, Dalton Kincaid, #86

TE, Brant Kuithe, #80

Oklahoma State Vs. Texas Tech, 8:00 PM EST, FOX

Oklahoma State

*CB, Jarrick Bernard-Converse, #24

*S, Jason Taylor, #25

*S, Kolby Harvell-Peel, #31

EDGE, Tyler Lacy, #89

*IOL, Josh Sills, #72

LB, Malcolm Rodriguez, #20

WR, Tay Martin, #1

RB, Jaylen Warren, #7

Texas Tech

*CB, DaMarcus Fields, #23

*IOL, Dawson Deaton, #73

S, Eric Monroe, #11

*LB, Colin Schooler, #17

LB, Riko Jeffers, #6

*WR, Erik Ezukanma, #13

*WR, KeSean Carter, #82

RB, SaRodorick Thompson, #4