College Football Week 11 Viewing Guide

There are a lot of games/prospects to keep an eye on. I will be picking a bundle of games based on matchups and talent that we should follow. I will mention the positions we will need to address in the offseason. Unfortunately for us, that is almost all of them. Right now in order of need, those positions are as follows: IOL, S, TE, CB, EDGE, RT, WR, LB, IDL, RB.

Michigan Vs. Penn State, 12:00 PM EST, ABC

Michigan

*CB, Gemon Green, #22

*EDGE, Aidan Hutchinson, #97

IOL, Andrew Vastardis, #68

*S, Brad Hawkins, #2

*S/CB, Daxton Hill, #30

*LB, Josh Ross, #12

T, Andrew Stueber, #71

*WR, Ronnie Bell, #8 -Out for season

WR, Cornelius Johnson, #6

*RB, Hassan Haskins, #25

Penn State

*CB, Joey Porter Jr, #9

*EDGE, Arnold Ebiketie, #17

EDGE, Jesse Luketa, #40

IOL, Mike Miranda, #73

IOL, Juice Scruggs, #70

*S, Jaquan Brisker, #1

T, Rasheed Walker, #53

*WR, Jahan Dotson, #5

Mississippi State Vs. Auburn, 12:00 PM EST, ESPN

Mississippi State

CB, Collin Duncan, #19

CB, Martin Emerson, #1

S, Jalen Green, #0

*T, Charles Cross, #67

IDL, Cameron Young, #93

Auburn

*CB, Roger McCreary, #23

EDGE, T.D. Moultry, #99

EDGE, Derick Hall, #29

S, Smoke Monday, #21

LB, Zakoby McClain, #9

Northwestern Vs. Wisconsin, 12:00 PM EST, ESPN2

Northwestern

*CB, A.J. Hampton Jr, #11

*S/CB, Cameron Mitchell, #2

EDGE, Adetomiwa Adebawore, #99

*S, Brandon Joseph, #16

IOL, Sam Gerak, #52

S/LB, Chris Bergin, #28

RB, Evan Hull, #26

Wisconsin

CB, Faion Hicks, #1

T/IOL, Logan Bruss, #60

IOL, Josh Seltzner, #70

S, Scott Nelson, #9

*TE, Jake Ferguson, #84

*T, Tyler Beach, #65

*LB, Jack Sanborn, #57

LB, Leo Chenal, #45

WR, Danny Davis, #7

IDL, Matt Henningsen, #92

Oklahoma Vs. Baylor, 12:00 PM EST, FOX

Oklahoma

*EDGE, Nik Bonitto, #11

IOL, Marquis Hayes, #54

T, Tyrese Robinson, #52

*IDL, Jalen Redmond, #31

*IDL, Perrion Winfrey, #8

*RB, Kennedy Brooks, #26

RB, Eric Gray, #0

Baylor

*CB, Raleigh Texada, #3

*IOL, Jacob Gall, #66

IOL, Grant Miller, #63

*IOL, Xavier Newman-Johnson #55

*LB/SCB/S, Jalen Pitre, #8

S, Christian Morgan, #4

*T, Connor Galvin, #76

WR, Tyquan Thornton, #9

WR, R.J. Sneed, #0

RB, Abram Smith, #7

Iowa State Vs. Texas Tech, 3:30 PM EST, ESPN2

Iowa State

*CB, Anthony Johnson Jr, #26

EDGE, Eyioma Uwazurike, #58

EDGE, Will McDonald, #9

S, Isheem Young, #1

T, Sean Foster, #75

*LB, Mike Rose, #23

LB, O’Rien Vance, #34

WR, Xavier Hutchinson, #8

*RB, Breece Hall #28

Texas Tech

*CB, DaMarcus Fields, #23

*IOL, Dawson Deaton, #73

S, Eric Monroe, #11

*LB, Colin Schooler, #17

LB, Riko Jeffers, #6

*WR, Erik Ezukanma, #13

*WR, KeSean Carter, #82

RB, SaRodorick Thompson, #4

Minnesota Vs. Iowa, 3:30 PM EST, BTN

Minnesota

CB, Coney Durr, #16

EDGE, Boye Mafe, #34

*IOL, John Michael Schmitz, #60

S, Justus Harris, #21

S, Benny Sapp III, #22

*T, Daniel Faalele, #78

T/IOL, Blaise Andries, #77

*WR, Chris Autman-Bell, #7

*RB, Mohamed Ibrahim, #24 - Out for season

Iowa

*CB, Riley Moss, #33

*CB, Matt Hankins, #8

*EDGE, Zach VanValkenburg, #97

*IOL, Tyler Linderbaum, #65

*S, Jack Koerner, #28

S, Kaevon Merriweather, #26

RB, Tyler Goodson, #15

Purdue Vs. Ohio State, 3:30 PM EST, ABC

Purdue

*EDGE, George Karlaftis, #5

T, Greg Long, #69

LB, Kieren Douglas, #43

TE, Payne Durham, #87

*WR, David Bell, #3

IDL, Branson Deen, #58

Ohio State

CB, Sevyn Banks, #7

EDGE, Tyreke Smith, #11

*EDGE, Zach Harrison, #9

S, Marcus Hooker, #23

*T, Thayer Munford, #75

*WR, Chris Olave, #2

*WR, Garrett Wilson, #5

*IDL, Haskell Garrett, #92

*RB, Master Teague III, #33

Georgia Vs. Tennessee, 3:30 PM EST, CBS

Georgia

*CB, Derion Kendrick, #1

*EDGE, Adam Anderson, #19

*IOL, Justin Shaffer, #54

*S, Lewis Cine, #16

S, Christopher Smith, #29

Tykee Smith - Hurt

*T, Jamaree Salyer, #69

*WR, George Pickens, #1 - Hurt

WR, Kearis Jackson #10

*IDL, Jordan Davis, #99

*IDL, Devonte Wyatt, #95

*RB, Zamir White, #3

Tennessee

CB, Alontae Taylor, #2

CB, Theo Jackson, #26

EDGE, Tyler Baron, #9

S, Trevon Flowers, #1

*T/IOL, Cade Mays, #68

RB, Tiyon Evans, #8

Maryland Vs Michigan State, 4:00 PM EST, FOX

Maryland

EDGE, Durell Nchami, #30

S, Nick Cross, #3

T, Spencer Anderson, #54

*WR, Dontay Demus Jr, #7

Michigan State

CB, Michael Dowell, #7

IOL, Matt Allen, #64

IOL, J.D. Duplain, #67

EDGE, Jacub Panasiuk, #96

EDGE, Drew Beesley, #86

*S, Xavier Henderson, #3

WR, Jalen Nailor, #8

WR, Jayden Reed, #1

IDL, Jacob Slade, #64

South Carolina Vs. Missouri, 4:00 PM EST, SECN

South Carolina

*CB, Cam Smith, #9

*CB, Darius Rush, #28

*S, Jaylan Foster, #12

*EDGE, Kingsley Enagbare, #1

IOL, Jovaughn Gwyn, #54

*T, Dylan Wonnum, #79

LB, Brad Johnson, #19

IDL, Zacch Pickens, #6

RB, ZaQuandre White, #11

Missouri

*CB, Akayleb Evans, #26

CB, Allie Green, #24

*EDGE, Trajan Jeffcoat, #18

IDL, Kobie Whiteside, #78

RB, Tyler Badie, #4

Arizona State Vs. Washington, 7:00 PM EST, FS1

Arizona State

*CB, Chase Lucas, #24

EDGE, Travez Moore, #49

EDGE, Michael Matus, #91

*T, Kellen Diesch, #74

*LB, Merlin Robertson, #8

*LB, Darien Butler, #20

RB, Rachaad White, #3

Washington

*IOL, Luke Wattenberg, #76

S, Asa Turner, #20

*EDGE, Zion Tupuola-Fetui, #58 - Out For Year

*TE, Cade Otton, #87

*CB, Trent McDuffie, #22

*CB, Kyler Gordon, #2

S/CB, Brendan Radley-Hiles, #44

*T, Jaxson Kirkland, #51

WR, Terrell Bynum, #1

IDL, Sam Taimani, #94

IDL, Tuli Letuligasenoa, #91

Texas A&M Vs. Ole Miss, 7:00 PM EST, ESPN

Texas A&M

CB, Jaylon Jones, #17

EDGE, DeMarvin Leal, #8

S, Demani Richardson, #26

IOL, Layden Robinson, #64

*T, Kenyon Green, #55

*TE, Jalen Wydermyer, #85

LB, Aaron Hansford, #1

WR, Ainias Smith, #0

IDL, Jayden Peevy, #92

*RB, Isaiah Spiller, #28

Ole Miss

*EDGE, Sam Williams, #7

S, Otis Reese, #3

LB, Chance Campbell, #44

T, Nick Broeker, #64

T, Jeremy James, #78

WR, Dontario Drummond, #11

WR, Jonathan Mingo, #1

RB, Jerrion Ealy, #9

Arkansas Vs. LSU, 7:30 PM EST, SECN

Arkansas

*CB, Montaric Brown, #21

EDGE, Tre Williams, #55

S, Jalen Catalon, #1

*T, Myron Cunningham, #76

LB, Grant Morgan, #31

*WR, Treylon Burks, #16

RB, Trelon Smith, #22

LSU

*CB, Derek Stingley Jr, #7 - Done for year

CB, Cordale Flott, #25

*EDGE, Andre Anthony, #3

IOL, Liam Shanahan, #56

IOL, Ed Ingram, #70

IOL, Chasen Hines, #57

North Carolina State Vs. Wake Forest, 7:30 PM EST, ACCN

North Carolina State

S, Tanner Ingle, #10

S/SCB, Tyler Baker-Williams, #13

*T, Ikem Ekwonu, #79

LB, Isaiah Moore, #1

LB, Drake Thomas, #32

*WR, Emeka Emezie, #86

Wake Forest

*T/IOL, Zach Tom, #50

IOL, Loic Ngassam Nya, #59

*S, Traveon Redd, #17

EDGE, Rondell Bothroyd, #40

EDGE, Luiji Vilain, #2

LB, Luke Masterson, #12

WR, A.T. Perry, #9

WR, Jaquarii Roberson, #5

IDL, Miles Fox, #11

RB, Christian Beal-Smith, #1

Notre Dame Vs. Virginia, 7:30 PM EST, ABC

Notre Dame

*EDGE/IDL, Myron Tagovailoa-Amosa, #95

*EDGE, Isaiah Foskey, #7

*IOL, Cain Madden, #62

*IOL, Jarrett Patterson, #55

*S, Kyle Hamilton, #14

CB, Cam Hart, #5

T, Josh Lugg, #75

LB, Jack Kiser, #24

LB, Drew White, #40

WR, Kevin Austin Jr, #4

IDL, Jayson Ademilola, #57

*RB, Kyren Williams, #23

Virginia

*IOL, Olusegun Oluwatimi, #55

IOL, Chris Glaser, #69

*CB/S, Nick Grant, #1

*TE, Jelani Woods, #0

*S, Joey Blount, #29

S, Antonio Clary, #14

T, Bobby Haskins, #70

LB, Noah Taylor, #7

WR, Keytaon Thompson, #99

TCU Vs. Oklahoma State, 8:00 PM EST, FOX

TCU

CB, La’Kendrick Van Zandt, #20

*EDGE, Ochaun Mathis, #32

*IOL, Steve Avila, #79

T, Obinna Eze, #55

LB, Dee Winters, #13

IDL, Corey Bethley, #94

Oklahoma State

*CB, Jarrick Bernard-Converse, #24

*S, Jason Taylor, #25

*S, Kolby Harvell-Peel, #31

EDGE, Tyler Lacy, #89

*IOL, Josh Sills, #72

LB, Malcolm Rodriguez, #20

WR, Tay Martin, #1

RB, Jaylen Warren, #7

Nevada Vs. San Diego State, 10:30 PM EST, CBSSN

Nevada

CB, Berdale Robins, #0

*EDGE, Tristan Nichols, #95

S, Jordan Lee, #13

*TE, Cole Turner, #19

LB, Daiyan Henley, #11

WR, Romeo Doubs, #7

*IDL, Dom Peterson, #99

San Diego State

IOL, Alama Uluave, #72

*IOL, William Dunkle #73

*EDGE, Cameron Thomas, #99

*CB, Tayler Hawkins, #9

LB, Michael Shawcroft #46

*T, Zachary Thomas, #76

IDL, Jonah Tavai, #66

Washington State Vs. Oregon, 10:30 PM EST, ESPN

Washington State

EDGE, Brennan Jackson, #80

EDGE, Ron Stone Jr, #10

IOL, Cade Beresford, #75

*S/SCB, Armani Marsh, #8

*T, Abraham Lucas, #72

*RB, Max Borghi, #21

Oregon

*CB, Mykael Wright, #2

*EDGE, Kayvon Thibodeaux, #5 -

*S, Verone McKinley, #23

IOL, Alex Forsyth, #78

WR, Johnny Johnson, #3

IDL, Brandon Dorlus, #97

*RB, CJ Verdell, #7

RB, Travis Dye, #26